Experts del Centre Tecnològic creen una eina per a la prevenció d'incendis

El Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, ha creat un nou servidor que permet descarregar dades, cartografia i informació per poder prendre decisions en relació amb la prevenció d'incendis forestals al territori català. Ahir, els responsables de desenvolupament de la nova eina van presentar la iniciativa a Barcelona conjuntament amb la consellera del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, Teresa Jordà.

Míriam Piqué i Jordi Garcia, responsables del programa del CTFC, van explicar que «Catalu-nya té una gran expertesa quant a entorn forestal» i que, amb aquesta informació, calia desenvolupar una eina per poder procedir a una presa de decisions el màxim d'adequada possible al problema que tenien davant.

«L'objectiu principal és crear paisatges forestals resistents al pas del foc. D'incendis n'hi seguirà havent però cal que siguin cada cop menys devastadors», declarava Piqué. Tant els coordinadors del CTFC, com la resta de persones involucrades en el desenvolupament i aplicació d'aquesta nova eina, van fer palesa l'extrema importància de la prevenció abans de l'extinció.

D'aquesta manera, Previncat, que és el nom que rep, permet detectar les zones vulnerables i els punts calents del territori, i també fer simulacions d'incendis forestals per saber com es comportaria un incendi a qualsevol punt del territori de Catalunya. A més, l'eina es tradueix en un servidor dinàmic que es mantindrà viu. És a dir, que, un cop inaugurat, s'anirà actualitzant la informació amb la incorporació de dades d'utilitat com l'actualització de models de combustible i actuacions i canvis al territori, entre d'altres.

Per part del departament d'Agricultura, Enric Vadell, director general de Boscos, va remarcar que des dels anys 60 «hi ha un canvi de paisatge per la manca d'activitat humana que està provocant, per exemple, que algunes ciutats es vegin envaïdes pels boscos i es converteixin en localitzacions més vulnerables a tenir incendis forestals».

De fet, tant la quantitat de persones per quilòmetre quadrat que viuen en zones forestals com els 20 milions de turistes que passen les vacances a Catalunya i resideixen en zones de muntanya tenen un impacte en elements com la pèrdua d'espais oberts, l'elevat, i a vegades excessiu, ús social del bosc i els efectes del canvi climàtic.

És per aquest motiu que Vadell incideix en el canvi de les tendències d'actuació actuals per poder desenvolupar el pla correctament. Segons el director general del departament, la clau és el paisatge, «un paisatge produït per la gent, que el nodreix d'energia».

Finalment, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va concloure l'acte posant novament valor al Previncat, perquè «amb aquest servidor Catalunya es posa al nivell de països com Estats Units i Canadà en matèria de prevenció». No obstant, va lamentar la desafecció de la ciutadania pel que fa a la importància que té el bosc per a Catalunya, així com la incapacitat del departament per elaborar una bona metodologia de prevenció d'incendis.

Jordà va definir aquest nou projecte com «un instrument més que reforça les polítiques de prevenció del departament d'Agricultura, desenvolupades durant tot l'any, no només a l'estiu».

Segons la consellera, aquest «és un clar exemple de l'aposta en la prevenció d'incendis, basant-se en la recerca, el coneixement i la interacció amb experts en la prevenció i gestió del risc d'incendi».

La gestió forestal a Catalunya, segons Jordà, garanteix la persistència de les masses forestals compatibilitzant l'aprovisionament de béns i serveis dels boscos de forma sostenible en el temps, amb la salut i la vitalitat dels ecosistemes forestals, i també amb el desenvolupament socioeconòmic del territori i la conservació de la biodiversitat.

Jordà va assegurar que «no volem un món rural sense oportunitats perquè un ter-ritori despoblat comporta pèrdua de sobirania alimentària, pèrdua de riquesa, però també eleva el risc d'incendis forestals». Per això, la consellera va advertir que unes comarques sense una gestió sostenible activa del terrirori i també de les masses forestals són i seran unes comarques amb un elevat risc d'incendi.