Solsona acull una jornada per ajustar l'oferta i la demanda de treball a través dels FP a Cardona i Solsonès

La Sala Polivalent de Solsona acull el 4 de març durant tot el matí una jornada per al teixit empresarial i l'àmbit educatiu que té per objectiu ajustar l'oferta i la demanda laborals amb la Formació Professional a l'anomenat territori Solcar, que constitueixen el Solsonès i Cardona i que aglutina esforços a través de l'Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar).

Tenir una visió general de les demandes formatives per part del teixit empresarial i les accions realitzades fins al moment; traslladar al Departament d'Educació la necessitat de promoure la formació professional al territori, sobretot en l'àmbit de la indústria, i que el propi departament expliqui com s'ha de fer per ampliar l'oferta formativa o adaptar els continguts curriculars a les demandes de les empreses són els principals objectius de la jornada, organitzada per l'Adlsolcar. També es coneixerà la utilitat dels consells territorials de la formació professional.

Segons fonts de l'Agència, «és una molt bona oportunitat per plantejar els reptes que tenim al Solsonès i Cardona i conèixer les oportunitats en relació a la Formació Professional». L'organització confia que la iniciativa «ajudarà a definir el camí per dinamitzar i promoure la formació professional amb una oferta que respongui a les necessitats de les empreses».

El repte d'encaixar l'oferta i la demanda laboral del territori no és nou. El 2014 es va tirar endavant el cicle formatiu de manteniment electromecànic en la modalitat dual. Però sis anys després, continua havent-hi més demanda d'aquests professionals a la indústria que no pas treballadors que reuneixin el perfil disponibles. Per tant, sembla que podria haver recorregut per a més oferta formativa relacionada amb l'electricitat i electrònica o la fabricació mecànica.

Així mateix, una anàlisi de necessitats formatives del sector empresarial de Solsona, Cardona i l'entorn encarregada per l'Agència el 2016 va posar de manifest aquest desajust i proposava abordar el repte des de la Formació Professional. Entre altres propostes, assenyalava la creació d'un mecanisme de coordinació de la FP, l'ampliació de l'oferta formativa o la sensibilització dels joves i les famílies sobre els avantatges d'aquests estudis.

Aquesta convocatòria s'adreça, doncs, a empreses del territori que tinguin dificultats per trobar determinats perfils professionals i centres d'educació secundària. Entre d'altres, hi intervindran el director general de Formació Professional, Joan Lluís Espinós, el president del Consell Català de Formació Professional, Fabian Mohedano, i, per part del teixit empresarial, el director general d'Ames, César Molins, i la directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, Glòria Domínguez.

El programa de la jornada del dia 4 de març s'obrirà a les 9.30 h amb la benvinguda i presentació a càrrec de David Rodríguez, alcalde de Solsona. Continuarà a les 9.40 h amb una xerrada sobre la FP a Catalunya impartida per Joan Lluís Espinós. A continuació, Glòria Domínguez parlarà de les accions desenvolupades i la seva repercussió sobre la competitivitat de les empreses i la qualitat de vida del territori, així com els principals reptes. César Molins, director general d'Ames, se centrarà en el desajust del mercat de treball i la manca de professionals a la indústria. Després d'una pausa-cafè, a les 11.25 h intervindrà Fabian Mohedano amb una exposició sobre la funció dels consells territorials de Formació Professional i, finalment, hi haurà un torn obert de paraula i la cloenda a càrrec de l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch.