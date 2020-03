El bisbe de Solsona, Xavier Novell, torna a carregar contra l'eutanàsia

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, va tornar a criticar la pràctica de l'eutanàsia en la glossa setmanal publicada ahir, en la qual també va recomanar la signatura del testament vital «on cadascú deixi clar, a les persones que el vetllaran en la darrera etapa de la vida, què vol i què no vol en cas d'incapacitat per decidir per un mateix».

Novell es pregunta en el seu escrit fins a quin punt «s'abusarà de l'escletxa legal» de la llei d'eutanàsia «com es va fer durant tot el temps de la primera llei de despenalització de l'avortament». A més també titlla l'eutanàsia de ser la versió «light» del suïcidi i afirma que és un pecat greu irreversible.

Per aquesta raó, Novell defensa i recomana la signatura d'un testament vital que prevegi «un bon exercici personal per pensar en la mort i en l'esperança cristiana de la vida eterna», l'exclusió de l'obstinació terapèutica i de l'eutanàsia, però sí que recomana donar permís per a la sedació pal·liativa.

El bisbe assegura que és igualment lícit moralment acceptar o rebutjar la sedació pal·liativa, però que és difícil carregar la responsabilitat de decidir-ho en el moment donat als familiars. Per això recomana novament signar aquest testament vital i afirma que ell ja ha redactat el seu.