El comerç de Solsona inicia una prova per tancar a les 7 del vespre

A partir de dilluns Solsona desplegarà una prova pilot de compactació horària a la majoria de comerços que els permeti abaixar la persiana a les set de la tarda. Així, es vol aprofitar l'inici del pla de desescalada i el retorn a l'activitat per adoptar un horari més saludable, amb una jornada laboral més propera a la rutines europees, segons va explicar l'ajuntament en un comunicat.

Aquesta prova, que s'emmiralla en l'experiència ja d'altres municipis com Vilafranca del Penedès, Lleida o Argentona, és una iniciativa de la UBIC i l'Ajuntament, a través de l'Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar), «per avançar cap a una organització del temps més equitativa, igualitària i eficient», segons destaca la directora de l'Adlsolcar, Glòria Domínguez. L'objectiu passa per aconseguir una reorganització de la jornada laboral que permeti als comerciants tenir més temps per a la família, les activitats de cura i d'educació dels fills, el lleure o el voluntariat. A l'hora d'engegar la iniciativa es considera que si la clientela s'organitza per comprar més d'hora, tindrà més temps al vespre per a altres activitats. Cada botiga tindrà el seu propi horari però es buscaran fórmules per conciliar vida familiar i laboral. D'aquí tres setmanes està previst fer una valoració de l'experiència.

«Com a membres de la Xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària treballem per fer pedagogia dels seus objectius en diversos sectors per anar introduint estils de vida que permetin una millor conciliació, augmentin la productivitat i afavoreixin el benestar de les persones», assenyala el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner.