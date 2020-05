Botigues de Solsona obren amb ganes, però amb incertesa sobre la resposta dels clients

Solsona es va llevar ahir amb l'esperada fase 1 del pla de desconfinament en marxa, que significava la reobertura de comerços, bars i restaurants. Els solsonins i solsonines es van animar a sortir de casa per fer les seves primeres compres presencials amb alguns retrobaments a les terrasses dels bars que havien obert.

L'obertura dels bars era un dels moments més esperats per bona part de la població i així ho van demostrar molts clients omplint les terrasses dels bars des de primera hora. «És una alegria poder obrir perquè fa molt temps que estem parats i hem estat un dels sectors més castigats», deia Miquel Riba, propietari del bar El Castell, un dels més concorreguts del nucli antic. Cap a dos quarts de deu del matí, El Castell tenia bona part de les seves taules ocupades per clients que volien prendre alguna cosa després de setmanes sense poder fer-ho. Tot i això, Riba assegurava que no sap si li sortirà a compte obrir amb les limitacions de capacitat establertes, però assegurava que «abans d'estar a casa tancat prefereixo estar aquí treballant i veure gent». I és que les condicions de reobertura que han de seguir els bars i restaurants han fet que molts d'aquests establiments no hagin volgut o no puguin obrir aquests dies. Per exemple, dels 12 bars, restaurants i pubs que estan integrats a la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), només 1 va obrir la seva terrassa i la resta romandran tancats fins a nou avís.

Els clients, però, agraïen la reobertura d'alguns dels bars malgrat ser una situació estranya. «Per a mi és un luxe poder tornar a sortir a fer el cafè, en teníem moltes ganes», afirmava Imma Montanyà, clienta del bar El Portalet. Al voltant de dos quarts d'onze del matí, quan els carrers es començaven a veure més concorreguts, la terrassa d'aquest bar estava plena, seguint les mesures de distanciament i de desinfecció. En aquest sentit, Montanyà assegurava que «ja em vaig acostumant al fet que hi hagi aquestes mesures» i que s'esperava que les terrasses fossin plenes perquè el temps també va acompanyar. La propietària del bar, Manoli Rodríguez, afirmava que en el seu cas sí que li sut a compte obrir perquè és un bar amb una terrassa àmplia i ben posicionada i a més només té contractat un treballador i per unes hores, ja que a la tarda no obre.

Per altra banda, els propietaris del comerç minorista de Solsona es van llevar ahir amb més ganes de treballar que mai. Molts d'ells obrien ahir per primer cop des de feia setmanes amb ganes però també amb incertesa per saber si la gent s'animaria a comprar.

Els comerços minoristes més matiners van obrir a les 9 del matí ultimant els darrers preparatius per poder complir totes les mesures de seguretat. És el cas de calçats Ribalta, situat a la carretera de Torà, que abans de rebre els seus primers clients preparava les catifes on la gent es podria emprovar les sabates. «Poder obrir després de tant temps és un pas endavant, però ho fem amb molta prudència i inseguretat de saber què passarà», afirmava Maria Gorretti Ribalta, la propietària de l'establiment. En el seu cas, hauran de seguir algunes mesures extres a les mascaretes i el gel desinfectant que comparteixen tots els establiments. En tractar-se d'una botiga de calçats, els clients no podran tocar les sabates si no se les han d'emprovar, sinó que el treballador els les ensenyarà. Un cop escollides, el client s'emprovarà la sabata amb una bossa que, després d'utilitzar-la, s'haurà de llençar a un contenidor col·locat al costat de cada espai limitat per emprovar-se les sabates.

Alguns comerços també aprofitaven el seu dia de festa, que cau en dilluns, per preparar-se per a la reobertura, com és el cas de perfumeria Torres. La seva propietària, Carmen Torres, afirmava que tornar a obrir suposa «respirar una mica». Per altra banda, creu que la resposta dels clients «al començament potser costarà una mica», però es mostrava optimista perquè «la gent de Solsona crec que és conscient que el comerç de Solsona ho està passant molt malament», va assegurar.