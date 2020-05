L'alcalde de Solsona demana "mantenir la prudència" ara que el municipi és a les portes de la fase 2

A partir de dilluns, Solsona entra a la fase 2 de la desescalada, que suposa, entre d'altres, la desaparició de les franges horàries per a passejades i la pràctica esportiva –excepte de deu a dotze i de set a vuit del vespre, hores reservades per als majors de 70 anys–; l'ampliació de les trobades socials fins a 15 persones; l'obertura de l'interior de bars i restaurants fins al 40 per cent de l'aforament, i la represa de l'activitat de cinemes, teatres i altres equipaments culturals fins al 30 per cent. L'alcalde, David Rodríguez, declara que "anem avançant, i a Solsona encara estem bé, però hem de mantenir la màxima prudència per no haver de fer marxa enrere".

A la capital del Solsonès hi ha registrats 20 casos positius acumulats i 329 de sospitosos. Aquestes xifres representen un augment en deu dies de dos casos confirmats i d'un 32 per cent dels sospitosos. L'alcalde destaca que hi ha hagut un increment de proves PCR i els últims dies els ciutadans amb símptomes han acudit més al Centre Sanitari, mentre que unes setmanes enrere qui els tenia s'havia de quedar a casa i trucar al 061.

De totes maneres, Rodríguez demana prudència i fa una crida especialment adreçada als joves: "És normal que tinguin moltes ganes de sortir i sembla que en alguns casos s'han començat a relaxar al carrer. Però cal ser rigorosos amb les distàncies de seguretat i la higiene". I no només part del jovent ha abaixat la guàrdia. "Hi ha persones grans a qui els costa mantenir distàncies i, en alguns casos, dur la mascareta. Per això és important insistir-hi", subratlla l'alcalde. També recorda que cal dur la mascareta correctament, que tapi boca i nas.

Pel que fa a les instal·lacions esportives a l'aire lliure que encara estan tancades, com el parc de la Mina, l'skatepark i les pistes de pàdel, Rodríguez avança que dilluns la Junta de Goven Local aprovarà les reobertures amb condicions, que s'anunciaran a partir de dimarts. Quant als equipaments coberts, no es descarta reobrir-los a partir del 8 de juny.

Una de les novetats més destacades de la fase 2 afecta les residències d'avis, persones amb discapacitat i habitatges tutelats, ja que s'hi permetran les visites als usuaris. "Representa una millora substancial per a l'atenció a la gent gran i altres col·lectius vulnerables, i ens n'hem d'alegrar", destaca el batlle.



Taxes, ajornaments i exempcions

A partir de dilluns, d'altra banda, començaran a enviar-se els rebuts d'algunes taxes, com la de cementiri i la de guals. El del primer trimestre de l'aigua i escombraries sortirà a partir de la setmana que ve, "perquè no s'enganxin trimestres". En aquest cas, es podrà pagar en voluntària a partir del 2 de juny, tot i que el període de pagament s'allargarà fins al 25 d'agost. Les persones que s'hagin vist afectades per l'aturada de l'activitat durant l'estat d'alarma podran sol·licitar un ajornament. Així mateix, tal com es va aprovar en Ple, els negocis que s'hagin vist obligats a tancar durant aquest temps podran sol·licitar l'exempció del segon trimestre, el rebut del qual s'enviarà a l'estiu.