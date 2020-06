Els usuaris dels gimnasos de Solsona comencen a entreveure la normalitat

L'arribada de la fase 3 de desconfinament a Solsona no ha comportat canvis molt evidents més enllà de l'augment de l'aforament en bona part dels establiments de diferents sectors, però sí que s'ha notat el canvi de funcionament d'alguns sectors, com és el cas dels gimnasos.

Espaigua va reobrir amb l'arribada de la fase 2 ara fa 15 dies, però des d'avui la flexibilitat de la nova normativa li ha permès realitzar les primeres classes grupals dirigides a l'interior. "Fins ara fèiem classes en grup a un espai exterior, sempre seguint les mesures de seguretat". Tot i que encara s'han de seguir mantenint mesures com el distanciament, la situació actual es comença a assemblar a la normalitat dels gimnasos tal com la coneixíem. Els usuaris del gimnàs també han pogut tornar a gaudir de les dutxes i els vestidors, que fins ara estaven tancats, tot i que ho han fet havent de seguir totes les mesures de seguretat.

Un fet destacat de la nova fase és la mobilitat entre regions sanitàries i és que, per exemple, avui el gimnàs ha rebut una clienta habitual que des de l'inici de la crisi sanitària no hi havia pogut acudir per trobar-se en una regió sanitària diferent.

Encara que ara no estan obligats a demanar cita prèvia, Espaigua manté un sistema de reserves a través de la seva aplicació per poder controlar l'aforament dels diferents espais. Des del gimnàs també destaquen que avui tornaran les activitats amb nens.

A la ciutat de Solsona també s'hi han pogut veure altres canvis com, per exemple, gent prenent-se un cafè a la barra d'un bar, imatge que no s'ha pogut veure des de l'inici del confinament.