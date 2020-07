Solsona acomiada les darreres monges de la Companyia de Maria

Més de dos segles i mig des que quatre monges de la Companyia de Maria van arribar a la ciutat per fundar-hi un convent dedicat a l'ensenyament de les nenes i que, amb els anys, ha educat milers d'infants i joves solsonins (l'any 1971 l'escola va implantar la coeducació per a tots dos sexes) fins a deixar «un llegat que es manifesta en el present i ho continuarà fent en el futur», com va dir l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, en l'acte de comiat i homenatge celebrat ahir al matí.

La celebració van començar a les 11 del matí amb una missa a la catedral presidida pel bisbe de Solsona, Xavier Novell. Després es va descobrir una placa commemorativa, al costat del portal del Castell. L'acte va tenir la presència del bisbe, Xavier Novell; l'alcalde de Solsona, David Rodríguez; el titular de l'escola Arrels, Jaume Subirà; la mare superiora provincial de la Companyia de Maria, Mélida Andrés Castroviejo, i l'autor de la placa, Pere Cuadrench. Va explicar que l'objectiu és «fer memòria del tràfec de les germanes per aquesta porta, sempre discretes i austeres».

Tot seguit, els actes es van traslladar al pati del convent, que és també la seu de l'escola Arrels I. Després d'un exhaustiu control a l'entrada (calia inscriure-s'hi prèviament i la capacitat era limitada a 150 persones) motivat per la pandèmia del coronavirus, el comiat va agafar un caire festiu i durant més d'una hora es van barrejar la música, la poesia, els homenatges i els records en un comiat que va tenir com a protagonistes indiscutibles les darreres sis germanes de la companyia, que, fins ahir, eren al convent de Solsona. Elisa Grau, Lurdes Bonsfills, Pepa Obiols, Rosa Bartolomé, Victòria Riera i la mare superiora, Anna Teresa Alegre, van rebre cadascuna un ram de flors de mans de l'alcalde de Solsona i unes peces commemoratives amb la imatge de la marededeu del Claustre, patrona de Solsona. En els seus parlaments, l'alcalde Rodríguez va posar èmfasi en el valor de l'educació per a una societat, mentre que el bisbe Novell va recordar la fita que va suposar la unificació de tres escoles per fundar Arrels, a inici dels anys noranta del segle passat. Per la seva banda, la mare Alegre, en nom de les sis monges que marxen, va assegurar que acompanyarien la tasca de l'escola «amb la pregària i el record».