El CTFC durà a terme una jornada micològica per a recol·lectors de bolets

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) durà a terme dijous que ve una jornada micològica adreçada a recol·lectors professionals de bolets. Durant aquesta jornada es donaran a conèixer diferents aplicacions pràctiques per enfortir les operacions de compravenda de productes micològics, davant els canvis que afecten el sector en l'actualitat.

La jornada es durà a terme presencialment a la seu del CTFC, amb aforament limitat, però també es podrà seguir virtualment. En tots dos casos, és imprescindible inscriure's-hi prèviament.

Les presentacions de la jornada tractaran sobre les espècies micològiques silvestres objecte de comercialització i les alertes sanitàries per a la seguretat alimentària en temps de pandèmia. Es presentaran algunes apps com a sistema clau de traçabilitat dels bolets i una nova aplicació per a la gestió de dades micològics.

Per part del CTFC, Juan Martínez de Aragón parlarà del sector micològic a Catalunya, és a dir, el sector dels bolets i les tòfones. En l'acte també es parlarà sobre la creació de l'Associació de Recol·lectors de Catalunya.