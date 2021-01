Solsona proposa a la junta del Carnaval posposar la festa

A falta de menys d'un mes per l'inici del Carnaval de Solsona, la celebració de la festa més representativa de la ciutat continua sent una incògnita degut a la situació epidemiològica de Solsona i comarca, líder en risc de rebrot a Catalunya. L'Associació de Festes del Carnaval i el govern republicà de Solsona estan immersos en reunions per determinar què passarà finalment amb la festa i, mentre que l'associació aposta per fer un format reduït i adaptat a les condicions sanitàries, la proposta del consistori és posposar la celebració.

«Creiem que ara no és el moment de celebrar Carnaval. A banda del risc de salut que suposa, pel sector de l'hostaleria i la restauració fer un Carnaval amb aquestes condicions no afavoriria gens, i són un sector que se'n beneficia molt d'aquesta festa. Ja es veurà a l'estiu si es fa alguna cosa però ara ens sembla que no tocaria», va afirmar el batlle David Rodríguez a Regió7, tot i que va matisar que encara hi ha reunions pendents per determinar què es podrà fer i què no.

El representant de Junts, Marc Barbens, va criticar la gestió que ha fet l'equip de govern en aquest sentit. «El govern no ha volgut afrontar aquest tema com tocava i no han sigut valents. Igual que en altres festes i ciutats s'ha decidit què es feia amb antel·lació, aquí no s'ha fet. Creiem que si s'hagués treballat amb temps s'hagués pogut fer una mínima programació bàsicament online i un tastet de Carnaval sense posar en risc la salut de les persones», va dir Barbens.

Per la seva banda, la cupaire Pilar Viladrich, va assegurar que no tenien tota la informació per part del govern per posicionar-se i va afirmar que, tot i que estan segurs que els actes oficials programats complirien les normatives, el problema arribaria en els moments fora de programació i és que les accions de les persones serien difícils de controlar.

El socialista Mohamed El Mamoun també aposta per l'ajornament de la celebració del Carnaval. «Si s'ha decidit no celebrar les eleccions que queien en les mateixes dates que el Carnaval, no entendríem que la festa sí que es celebrés», va dir.