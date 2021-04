| Arxiu particular

El Solsonès preveu tenir vacunades a totes les persones de més de 80 anys aquesta setmana

Una vegada vacunades totes les persones del grau III de dependència, les dels graus I i II que van al centre de dia, així com els usuaris d'atenció domiciliària del Solsonès, el Centre Sanitari preveu finalitzar la vaccinació de tota la població major de 80 anys aquesta setmana. És per això que s'està trucant a totes les persones majors d'aquesta edat a fi que quedin coberts per la primera dosi.

Així mateix, per tal de facilitar la vacunació a les persones amb mobilitat reduïda, se'ls administra el vaccí a la rampa d'urgències, a l'exterior del complex sanitari, sense necessitat que surtin del vehicle. Igualment, personal del Centre Sanitari ha acudit a domicilis de persones que no es poden desplaçar per tal que ningú que així ho vulgui quedi descobert.

Fins diumenge passat, hi havia el 14,20% de la població de la comarca vacunada amb la primera dosi, i el 5,46%, amb la segona. A partir de la setmana que ve es començarà a trucar la població de la franja de 70 a 79 anys en sentit descendent. Tot i això, tal com ha anunciat el Departament de Salut, es preveu que aquesta fase sigui més lenta a tot Catalunya.