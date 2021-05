Els casos de covid-19 detectats al Solsonès en una setmana augmenten un 25%

La pandèmia no dona treva al Solsonès i en una setmana el volum de contagis ha augmentat un 25% fins a assolir 69 nous positius. Els casos diagnosticats al Centre Sanitari arriben a una de les xifres més altes des que va començar l'epidèmia. Durant la setmana passada es van realitzar un total de 267 proves PCR i 61 TAR. El Solsonès se situa en primer lloc a Catalunya en l'índex de risc de rebrot amb 1.317,16 punts, un valor que la capital comarcal supera amb 1.481,66 punts. La taxa de reproducció del virus ha minvat lleugerament fins a 1,66, si bé "aquesta xifra continua sent massa elevada", segons el director mèdic del Centre, Juan Campus.

Amb aquests indicadors, "qualsevol precaució per evitar el contagi és poca", alerta el doctor. Aquest prec se suma al de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, que divendres va difondre un vídeo per fer una crida a la responsabilitat ciutadana i a ser conscients que, en cas que siguin necessaris ingressos a les unitats de semicrítics, crítics o cures intensives, "molt probablement no podran derivar-se a Manresa, el nostre centre de referència", i hagin d'atendre's a Sabadell, Terrassa o Barcelona.



Quatra grups educatius confinats

En l'àmbit educatiu, la setmana comença amb quatre grups confinats. Avui s'aïllen un segon i un quart de l'escola Setelsis, que s'afegeixen als grups d'un primer d'ESO i un segon de batxillerat de l'Institut Francesc Ribalta. Les properes hores es preveu haver de confinar més grups.

Pel que fa al ritme de vaccinació des del Centre Sanitari del Solsonès, la setmana passada es va vacunar a les persones de fins a 74 anys i ara es treballa amb la població de 73. Així mateix, es recorda a la població nascuda entre el 1952 i 1961 que pot demanar cita per rebre el vaccí al web vacunacovidsalut.cat. El lloc més proper per vacunar-se aquest sector de la població és Manresa, on s'ha habilitat un punt al Palau Firal (c. de Castelladrall, 5). En cas que els dies estiguin complets, es recomana tornar a intentar demanar cita els dies següents per comprovar la disponibilitat.