El PSC vol portar el conflicte del Centre Sanitari del Solsonès al Parlament de Catalunya. Els socialistes han presentat dues iniciatives parlamentàries. Una d'elles és una proposta de resolució en què fan referència al seguiment de 4 punts necessaris per arribar a un acord raonable entre les dues parts. La segona proposta consisteix en permetre la compareixença de representants del comitè dels sanitaris al Parlament de Catalunya.

El partit assegura que "la problemàtica entre treballadors i direcció, ha estat motiu de múltiples accions i actuacions, en el marc de la ciutat de Solsona i comarca" i que "d'acord amb el nostre regidor a la ciutat de Solsona, hem considerat necessari traslladar aquest conflicte al Parlament de Catalunya, mitjançant dues iniciatives parlamentàries".

Els socialistes asseguren que "aquest conflicte s'arrossega des de fa massa temps com per no haver trobat solució" i en aquest sentit volen poder donar veu i escoltar als afectats i poder tancar el conflicte a través de la proposta de resolució que han presentat.

El PSC és el primer partit dels que va donar suport als treballadors del Centre Sanitari que porta el conflicte al Parlament. Durant la darrera campanya electoral tots els partits amb representació al Solsonès menys ERC, que són els qui gestionen l'equipament, van donar suport als sanitaris.

El conflicte entre els treballadors del Centre Sanitari i el Consell Comarcal està ara en mans de la justícia després que es celebrés un judici dues setmanes enrere.