Malgrat l'ajornament de la Fira de Sant Isidre de Solsona com a conseqüència de la pandèmia, es mantenen alguns actes que s'havien programat pel proper cap de setmana.

Aquest dijous a les cinc de la tarda tindrà lloc, en línia, la jornada tècnica "Impacte del Decret llei 16/2019; la implantació d'energies renovables al medi rural", organitzada per l'Oficina Comarcal del Solsonès del DARP i l'Escola Agrària del Solsonès.

Divendres, a les vuit del vespre, els Claustres de la Catedral de Solsona acolliran la conferència organitzada per Espurnes Barroques "Passió pel patrimoni musical: un pou ple de tresors", a càrrec de Josep i Bernat Cabré. L'entrada és gratuïta si bé cal reserva prèvia a www.espurnesbarroques.cat. L'acte comptarà amb un tast de productes de la Pastisseria Camps i November Tea. També el divendres a la mateix a hora, la sala Polivalent de Solsona acollirà el 4rt BESTIARI FEST, organitzat per de Joventut Solsonina, amb un concert amb Ferran Palau. El preu de l'entrada és de 10 € i cal adquirir-la accedint a la web "entrades.turismesolsones.com".

Pel què fa al dissabte, després de la missa d'onze en honor a Sant Isidre a la catedral de Solsona, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona acollirà el taller "RECUPEREM". Es tracta d'una activitat que pretén que avis i nets comparteixin coneixements o experiències. A partir d'objectes antics s'explica a les generacions futures jugant i divertint-se. Es recuperaran també jocs de tota la vida i es posaran en pràctica. Aquest acte està emmarcat dins el Dia Internacional dels Museus que enguany té el lema "El futur dels museus: recuperar i reimaginar." L'activitat és gratuïta si bé cal inscripció prèvia al 973 48 21 01 o bé a museu@museusolsona.cat.

El diumenge, d'onze a dues del migdia, el mateix museu acollirà la jornada "REIMAGINEM", on una dotzena d'artistes solsonins i solsonines transformaran les sales del museu en els seus estudis per reimaginar les obres del museu. Es tracta d'un exercici transformador i evocador per al públic que podrà visitar el museu i veure com treballen. El mateix diumenge a la tarda, a dos quarts de set, els Claustres de la Catedral de Solsona acolliran el concert de Companyia musical i Josep Cabré. En aquest mateix acte, Carles Freixes, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, parlarà de la destrucció de la capella a mans franceses. Acompanyarà la jornada un tast de la pastisseria Sant Antoni amb vi d'Un Pam de Terra. El cost de l'entrada és de 18€ i es podrà adquirir de forma anticipada a www.espurnesbarroques.cat.

Per acabar, el mateix diumenge a les set de la tarda, la sala Polivalent acollirà una tarda de música amb Joan Viladeny. El preu de l'entrada és de 5 euros i l'aforament és limitat. Aquest acte està organitzada pel Consell de la Gent Gran.