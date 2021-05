Aquest divendres es reprèn a Solsona el servei de menjador per a la gent gran Entaula’t al bar El Casal, aturat temporalment a causa de les restriccions per la pandèmia. El local reobrirà demà. Amb tot, el servei inicialment no funcionarà diàriament, sinó de divendres a diumenge, perquè la resta de dies l’establiment tanca els migdies.

De totes maneres, els usuaris fixos poden recollir el dinar de dilluns a dijous a Cuinem per a tu (la Carrera, 9), de manera que els quedi cobert el servei d’un àpat diari tots els dies. En aquest cas, es requereix la valoració prèvia dels Serveis Socials.

Aquest estiu el servei Entaula’t farà deu anys que funciona amb l’objectiu de garantir una alimentació adequada i equilibrada a les persones grans i oferint un espai d’interacció social als usuaris.