El Consell Comarcal busca contractar tres joves en pràctiques per un període de sis mesos que no estiguin treballant ni estudiant, que tinguin entre 16 i 29 anys, que s’inscriguin a Garantia Juvenil i que disposin d’una titulació universitària o cicle formatiu.

Es busca una persona per l’àrea d’administració per fer tasques d’atenció a la ciutadania, suport al registre i als diferents departaments del Consell Comarcal. Per optar a aquesta plaça es demana una formació de grau mitjà o grau superior d’administració i gestió, informàtica, comunicació, o bé disposar d’un grau en dret, ciències polítiques o similars.

Per a l’àrea de Serveis Socials i Joventut es cerca un perfil d’educador social, psicologia, psicopedagogia, integració social, treball social o similars per a la col·laboració en diferents projectes dels departaments.

Finalment, el darrer perfil és per suport a l’àrea de Secretaria i Serveis Jurídics en tasques de transparència, d’accés a la informació pública i altres pròpies del departament.