L’Ajuntament de Solsona ha creat una nova plataforma per fer reserves en els diferents equipaments esportius del municipi.

Fins ara ja era possible fer la reserva i el pagament d’activitats a les piscines municipals. El servei s’amplia a partir de dilluns amb la compra d’entrades i abonaments amb un sistema que permetrà controlar la capacitat de les instal·lacions al moment amb la informatització de l’accés.

Aquesta plataforma és Reservaplay –amb una app descarregable tant per a IOS com per a Android–, la mateixa amb què es podran reservar les pistes de tenis, pàdel i frontó i el rocòdrom municipal. Se substitueix l’aplicació anterior en considerar-la obsoleta i poc adaptada a les necessitats dels socis del Club Tennis Solsona, a més de permetre millorar el servei per a les persones usuàries del rocòdrom, que fins ara només podien fer les reserves presencialment.