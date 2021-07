L’exconseller del departament de Territori de la Generalitat i un dels presos indultats del procés, Josep Rull, va ser la setmana passada a la Llosa del Cavall per saltar al buit des de la presa, concretament a 122 metres. Va fer un salt estil bungee, la diferència d’aquest amb el pònting és que la corda rebota. Era un repte que el terrassenc tenia pendent i que va poder fer realitat al Solsonès.

L’exconseller va apropar-se a la Llosa acompanyat del president del port de Barcelona i exconseller de Territori, Damià Calvet, i el cap de gabinet del port, Joan Pere Gómez, que també van saltar. Calvet repetia experiència, en haver fet ja aquest salt la Llosa del Cavall l’estiu del 2019 durant una visita a la presa.

Rull va penjar un vídeo on se’l veu preparant-se per saltar des d’un punt habilitat a la presa de la Llosa i completant la gesta. «Finalment ho he pogut fer! Amb determinació. Assaborint la llibertat», va escriure Rull acompanyant el vídeo.