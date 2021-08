L’Associació de Festes del Carnaval de Solsona ha renovat els seus estatuts, hi ha reforçat diversos punts i n’ha afegit d’altres de nous. Entre els punts que es reforcen es troba la clàusula de dissolució, que té per objectiu protegir el patrimoni del Carnaval en cas que l’associació es dissolgués per qualsevol motiu.

La clàusula de dissolució ja existia en els anteriors estatuts de l’entitat però en aquesta renovació s’han volgut reforçar. Aquesta clàusula implica que, en cas de dissolució de l’associació, la junta estigui obligada a cedir el patrimoni de la festa, com poden ser els gegants o les carrosses, entre altres coses, a l’Ajuntament de Solsona. Tot i que la clàusula ja existia, ara es vol demanar a l’Ajuntament de forma oficial que reconegui aquest punt i que es comprometi a acceptar la donació en el cas que es posés en marxa aquesta clàusula de dissolució de l’entitat.

A més d’aquest punt, els estatuts recullen que l’associació es declara entitat privada d’iniciativa social. A la pràctica aquesta distinció no suposa grans canvis, simplement pot donar accés a noves vies de finançament. Tot i això, l’associació ha cregut convenient fer-ho tenint en compte que s’ha engegat la iniciativa, juntament amb l’associació Amisol, d’Un Carnaval per a Tothom i s’ha creat la nova figura del pop amb l’objectiu d’apropar la festa del Carnaval a les persones que tenen alguna discapacitat.

Finalment els estatuts també contemplen una renovació pel que fa al funcionament de l’associació. El gruix dels estatuts eren els mateixos que des de la fundació de l’entitat. La pandèmia sanitària i l’avanç de la tecnologia ha fet s’hagi hagut d’introduir la possibilitat de fer tràmits de forma electrònica així com les comunicacions oficials. També s’ha introduït la possibilitat de delegar el vot.

Més enllà dels estatuts, la junta també va presentar els comptes de la passada edició celebrada de forma virtual. Malgrat ser un Carnaval atípic i diferent al de sempre, els comptes havien de mantenir-se equilibrats, i així va ser. El pressupost d’enguany va representar aproximadament una tercera part del pressupost d’una edició del Carnaval normal, i és que molts dels actes tradicionals de la festa no es van poder dur a terme per la pandèmia, quedant reduïda a una edició pràcticament telemàtica. Tot i això, des de la junta recorden que hi ha despeses fixes que s’han hagut de pagar i que ha estat gràcies al fet que els membres de la junta hagin absorbit tasques que en condicions normals s’haguessin subcontractat el que ha permès reduir el cost econòmic de la celebració d’enguany.

Finalment també es va renovar la junta. Dos dels membres de la junta, Ester Bajona i Ernest Ramellat, van oficialitzar la seva baixa mentre que, a falta de l’arribada de noves incorporacions en els propers mesos, Mia Parcerisa ja s’ha sumat a l’actual junta.