L'Ajuntament de Guixers, al Solsonès, ha iniciat una campanya de denúncia a les xarxes socials després que el Govern els hagi rebutjat la seva petició de poder obrir l'àrea recreativa del Codó. L'espai, un dels principals atractius turístics del municipi, ocupa una superfície de 156 hectàrees, inclou 34 taules, amb capacitat per a un màxim de deu persones, separades per 30 metres les unes de les altres. A més, disposa d'una persona que controla l'aforament. Està tancat des que a principis de juliol va entrar en vigor la prohibició de menjar i veure a l'aire lliure. "No entenem que no se'ns permeti obrir i, per contra, a platges o altres zones del territori no se'ls hi digui res", es queixa l'alcalde Jordi Selga.

A través d'un vídeo, públicat als perfils oficials del consistori, comparen imatges de platges catalanes, amb gent aglomerada i menjant i bevent a la sorra, amb les de l'àrea recreativa del Codó, completament buida. "Per a nosaltres la seguretat sanitària està per damunt de tot, però veiem que les restriccions no s'apliquen arreu per igual", diu l'alcalde de Guixers, Jordi Selga.

L'Ajuntament ha demanat a la delegació del Govern a la Catalunya Central la reobertura, assegurant que poden garantir-ne la seguretat. La petició, però, ha estat rebutjada apel·lant únicament a què va en contra de les restriccions aprovades pel PROCICAT. "Ens sentim impotents, creiem que hi ha d'haver normatives, però aplicables en funció del territori", apunta Selga, tot insistint en el fet que en el cas del Codó "mai s'havia produït cap brot i nosaltres mateixos insistim a dir que podem garantir-ne la seguretat".

Malestar entre els usuaris

Segons explica l'alcalde, la prohibició ha generat malestar entre les persones que es desplacen a la zona quan veuen que no poden fer ús de la zona de pícnic. "No hi ha hagut cap incident, però surten enfadats i es genera tensió", diu, tot assegurant que la persona que vigila l'indret "ha passat de controlar aforaments i garantir la desinfecció de les taules, ha haver d'informar i fer d'agent de seguretat".

Des del consistori no descarten que, si la situació es perllonga molt de temps, podrien fins i tot arribar a plantejar-se prescindir d'aquesta figura. "Però si ho deixem tancat i senyalitzat podem imaginar que passarà allà, amb ningú que els controlarà...", diu, tot passant la pilota al Govern "que s'haurà d'espavilar per controlar amb els seus mitjans la zona".