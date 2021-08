El grup de Junts al Solsonès, representat al Consell Comarcal pels membres de l’Agrupació d’Electors Independents, critica la manca de transparència que es viu a l’ens comarcal, sobretot arran de les darreres renúncies dels dos vicepresidents d’ERC.

En un comunicat, el grup d’Independents-Junts diu que ningú sap qui ocupa el càrrec de presidència del Consell Comarcal del Solsonès després de la renúncia del que era president per delegació i vicepresident segon, Marc Casabosch. Per aquest motiu, asseguren, «ens veiem obligats a sol·licitar, per escrit, que se’ns informi d’aquest fet tan essencial com el de qui s’ha nomenat per delegació i que actua com a president o presidenta del màxim ens de la comarca»

La formació critica que, almenys als ajuntaments on té representació, «ningú ens ha comunicat si ja tenim president o presidenta o, a qui ens hem de dirigir» i es pregunten qui respondrà al telèfon del president o presidenta del Consell si hi ha alguna urgència a la comarca.

De forma paral·lela, la formació demana que els actuals representants de Junts per Catalunya, grup que es va presentar a les eleccions municipals abans de l’escissió entre Junts i el PDeCAT, expliquin que el partit a qui representen és precisament aquest últim. Asseguren que ho haurien de fer per transparència i per no confondre a la ciutadania. Cal recordar que l’arribada de Junts al Solsonès no va provocar cap baixa del PDeCAT a la comarca i que només dos alcaldes (Manel Alòs i Xavier Vilalta) que es van presentar sota el nom de Junts per Catalunya van passar a ser militants del nou partit. De fet, han estat els representants dels Independents al Consell els qui han passat a formar part del nou partit.