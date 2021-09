El dia 7 de setembre de 2021 serà una data històrica per als annals dels Trabucaires de Solsona i del patrimoni festiu solsoní. S’hi estrenarà la primera dona del grup, Núria Algué i Rius. Té 19 anys, estudiarà segon curs del Grau de Mestre d’Educació Primària a la Universitat de Barcelona i des de petita ha tingut una flaca per la tronada del Corpus i la Festa Major. “Sempre m’han atret el soroll i l’olor de pólvora cremada i quan vaig complir els 18 anys em vaig moure per poder entrar a la colla de trabucaires”, explica.

Les armes no li agraden especialment, però ella concep el trabuc com un símbol festiu. Ja n’ha disparat un de prova, tot i que no serà fins a aquesta Festa Major que assumirà el rol de trabucaire. Per arribar fins aquí, la Núria Algué ha obtingut el permís d’armes i ha superat una formació per manipular el trabuc i la pólvora i conèixer la normativa vigent en aquest àmbit.

La primera a sol·licitar l’ingrés

“Al principi em feia respecte disparar el trabuc, sobretot per aguantar el retrocés, perquè no n’havia utilitzat mai cap, però l’Estevet i l’Eudald m’ho van explicar i m’han ajudat molt”. Es refereix al cap de colla, Josep Vendrell, “Estevet”, i un dels integrants més veterans, Eudald Auguets, ambdós satisfets d’ampliar la família fins als 18 membres amb una dona. No n’hi ha hagut cap abans, per molt que costi de creure en ple segle XXI, perquè cap no ho havia sol·licitat. Sembla que hi ha una altra noia que pot estar-hi interessada, però cal que assoleixi la majoria d’edat.

La Núria atribueix aquesta manca d’interès per part de les dones al desconeixement general de la funció dels trabucaires. “Som una part del folklore que no es visibilitza tant com altres”. Al conjunt del país, una cinquena part dels trabucaires són dones, si bé algunes colles fins i tot arriben a la paritat de gènere. “Al curset que vaig fer n’hi vaig veure moltes”, assegura la Núria. Per això ella llença un missatge a les noies: “Aquesta és una tradició molt bonica, que permet participar a la festa d’una altra manera i amb molt bon ambient”. La relació amb la resta de trabucaires solsonins, tots més grans que ella, és excel·lent. “Són molt simpàtics i amables amb mi i em van ajudant amb tots els dubtes”.

Aquesta dona de terra i foc, a qui li han fet la indumentària a mida, participarà en tots els actes de Festa Major amb presència d’aquest element festiu patrimonial d’interès nacional: les tronades de la plaça Major, les galejades de les circumval·lacions de la ciutat, l’homenatge a la Mare de Déu del Claustre i la Diada Nacional de Catalunya. “Ja soc cent per cent una d’ells”, sosté orgullosa. Però el moment culminant per a ella serà a la plaça. “Sempre he hagut de veure la tronada des de darrere la corda, i ara podré viure-la des de dins el perímetre, tot preparant-la. Serà màgic”.

Els Trabucaires de Solsona, considerats els més antics i prestigiosos de Catalunya, enguany han celebrat el 450è aniversari de la primera referència d’aquesta expressió festiva al país, per bé que les primeres referències documentades en la dimensió folklòrica daten del segle XVII. La colla com a grup organitzat, creat per l’Ajuntament de Solsona, té 56 anys.