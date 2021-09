L’Ajuntament de Solsona, l’Agrupació de Geganters i la Confraria de la Mare de Déu del Claustre estudien de quina manera poden ampliar el nombre de persones que puguin gaudir dels tradicionals ballets durant la festa major de Solsona. La principal opció que hi ha sobre la taula és la d’ampliar, lleugerament, l’aforament de la plaça Major i la de fer també alguna nova passada dels ballets més enllà de les dues que hi havia previstes fins ara els dies 8i 9 de setembre.

A causa de la situació sanitària de la covid-19, per seguir els ballets en directe enguany era necessari obtenir una de les invitacions que l’Ajuntament havia de repartir entre l’1 i el 3 de setembre. Tot i això, totes les entrades es van esgotar dimecres en poques hores, generant-se cues de més d’una hora per alguns assistents. El gran interès de la població solsonina per poder tornar a gaudir dels ballets protagonitzats per la imatgeria festiva de la ciutat ha fet que les tres entitats que els organitzen es plantegin alguna solució per ampliar el nombre d’assistents.

Actualment l’aforament de la plaça Major de cara als ballets és de 170 persones. Davant l’elevat interès per aconseguir entrades, amb més de 220 persones a la llista d’espera, el consistori estudia la possibilitat d’ampliar-lo, tot i que avisa que en tot cas no seran moltes places més. Per això, es preveu la possibilitat d’afegir alguna passada dels ballets més a les previstes. Aquesta idea ja es va plantejar durant l’organització de la festa major, tot i que els organitzadors van decidir organitzar dues passades però preveient la possibilitat oberta de fer-ne alguna més. Ara s’està estudiant en quin moment de la festa major es podria dur a terme.

La possibilitat de canviar els ballets d’ubicació també va ser plantejada anteriorment, però la idea es va desestimar per part de les entitats organitzadores.

Els Geganters asseguren que, per l’alta demanda s’ha d’actuar amb responsabilitat i intentar oferir els ballets al màxim de gent possible. Sobre l’opció de buscar un altre emplaçament, des de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre descarten l’opció, ja que és tradició fer els ballets a la plaça Major i recorden que també hi ha molta gent que ho segueix des dels balcons o des dels voltants a més de l’aforament previst.

Pel que fa als concerts de la festa major jove, dels quals es van esgotar les entrades en trenta minuts, l’Ajuntament està estudiant si és possible ampliar l’aforament de la plaça del Camp.

Tot i que ja no hi ha entrades pels ballets, es poden recollir entrades pels concerts organitzats per l’Ajuntament fins avui.