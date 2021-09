El PSC del Solsonès demana al personal del Centre Sanitari del Solsonès «un compromís ferm per defensar la salut dels ciutadans».

La formació liderada per Mohamed El Mamoun assegura que fa temps que no entén què passa amb la sanitat a la comarca, ja que han rebut comunicació de persones que pateixen negligències a l’hora de ser atesos. «Quan una persona té patologies prèvies, el més correcte és que el seu metge li demani unes proves per descartar alguna cosa més greu. No és acceptable que una persona vagi al Centre Sanitari una vegada i un altre, i surti amb un calmant, sense cap petició de proves», asseguren en un comunicat. «Ens preguntem quants malalts veuen agreujades les seves patologies a causa d’aquesta escassa atenció», lamenten.