Avui s'han complert tres setmanes justes des que el Vaticà va publicar l’anunci de que el Papa Francesc havia acceptat la renúncia de Xavier Novell com a bisbe de Solsona, renúncia que havia demanat «per raons personals». Tres setmanes de silenci per part de les institucions eclesiàstiques i també per part del mateix Novell, que, segons va apuntar Telecinco, es troba residint a un pis de la carretera Santpedor de Manresa amb la seva parella, l’escriptora i psicòloga surienca, Sílvia Caballol. Precisament aquesta relació és la hipòtesi que ha agafat més força com a motiu de la renúncia de Novell.

Regió7 va acudir al bloc de pisos en busca del bisbe emèrit de Solsona aquest diumenge, però es va trobar sense resposta a l’intèrfon. Avui, dilluns, en el segon intent de contacte amb el bisbe emèrit per demanar-li sobre la seva situació actual, tampoc ningú ha respost al timbre. A la bústia del pis on suposadament viuria la parella no hi apareix cap nom, ni tan sols unes inicials. Tant al matí com a la tarda, les persianes del tercer pis han estat pujades, a diferència del dia anterior, però les cortines han estat passades sense donar cap pista de si hi havia algun tipus d’activitat a l’interior.

Els veïns i els establiments de la zona han viscut amb sorpresa la probable presència de Novell al barri. Alguns dels veïns consultats per Regió7 asseguren que no l’han vist cap dia i que se n’han assabentat a través dels mitjans. Altres, però, si que diuen haver-lo vist o creure que era ell. Una d’aquestes persones és la mare d’un dels veïns del bloc de pisos on viurien Novell i Caballol, que ha afirmat que després de veure les imatges pels mitjans, creu que l’havia vist amb anterioritat.

També diu haver-lo vist una de les treballadores del supermercat situat just davant del bloc de pisos, que afirma que ha anat a comprar en algunes ocasions durant aquest estiu.

Es dona la casualitat que el bloc es troba al costat de la parròquia de Sant Pere Apòstol. Allà hi viu el mossèn Ramon Donada, que ha dit a Regió7 que ell no sabia del cert si Novell estava residint al bloc del costat, però ha apuntat que si era allà era una decisió seva i que no en diria res més.