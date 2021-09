El Centre Sanitari del Solsonès adverteix que hi ha més oferta de vacunes per administrar que demanda a la comarca. De fet, aquesta és la comarca de la regió sanitària de la Catalunya Central amb l’índex de vaccinació més baix, amb més de tres punts percentuals per sota de la mitjana, malgrat la possibilitat de rebre el vaccí al mateix ens de salut.

El 69,85 per cent de la població de la comarca estava ahir vacunada amb la primera dosi i el 66,83 per cent, tenia la pauta completa. Els responsables mèdics del Centre Sanitari subratllen la possibilitat que hi ha, en aquests moments, de vacunar-se a Solsona. No obstant això, «hi ha persones que o bé no han iniciat la vacunació, o bé no tenen la pauta completa». «La gent hauria d’aprofitar la possibilitat de vaccinar-se sense moure’s de la comarca», destaquen. Constaten un relaxament de la ciutadania, però assenyalen que la pandèmia només es podrà superar si s’arriba al màxim nombre de persones possible i alerten d’una possible sisena onada.

La direcció mèdica aclareix que, ara mateix, el sector de la població en el qual es detecta un percentatge menor de vacunació és el de les persones de 12 a 30 anys. Fonts sanitàries recorden que el vaccí no impedeix que es contragui el coronavirus i que cal seguir prenent precaucions. Amb tot, s’ha demostrat que els efectes de la malaltia, en cas de contagi, són molt menors.