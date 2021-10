L’Ajuntament de Solsona, a través de la Biblioteca Carles Morató i el Pla Educatiu d’Entorn, fa una crida per ampliar el volum de persones voluntàries per acompanyar infants en l’hàbit de la lectura. Després de la bona acollida de la primera edició, el consistori vol donar continuïtat al programa Lecxit, una iniciativa que té per objectiu potenciar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora d’alumnes de quart a sisè de primària.

L’activitat consisteix en una sessió de lectura a la setmana d’una hora. Al voluntariat se li ofereix formació i materials per fer l’acompanyament d’una manera lúdica i amena. En aquests moments hi ha cinc persones confirmades. El curs 2019-2020 se’n van beneficiar 18 nens i nenes.