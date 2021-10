Els alcaldes i alcaldessa de cinc municipis del Solsonès, tres de Junts i dos d’Independents, alerten de l’increment del cost de la recollida selectiva comarcal a partir d’aquest trimestre, motivat per l’entrada del servei porta a porta de Solsona aquest 15 de novembre i la corresponent sortida de la capital comarcal del servei que gestiona actualment el Consell Comarcal del Solsonès.

Els batlles de Pinós, Castellar de la Ribera, Navès, Riner i La Molsosa critiquen en un comunicat la gestió que ha fet el govern del Consell Comarcal, d’ERC, del nou model de recollida selectiva que es vol implementar a nivell comarcal i que, com van acordar els ajuntaments, funcionarà a través d’un sistema d’illetes tancades repartides pel territori.

«Era evident, si no s’actuava d’una forma decidida a la comarca els costos del servei de recollida podien incrementar-se substancialment. Si no s’actuava en ferm, aquest fet podia comportar un augment de costos que a algunes famílies de la comarca pot arribar fins a 400 euros», alerten les cinc alcaldies en un comunicat. En aquest sentit, expliquen que en la darrera reunió per tractar aquest tema, el govern del Consell va informar que a partir de l’últim trimestre d’aquest any augmentaran de forma substancial els costos de la recollida selectiva.

Els consistoris que signen el comunicat també critiquen que, encara que s’hagi definit el futur model de la recollida selectiva, el Consell encara no ha definit cap projecte ni ha obtingut el finançament necessari per dur a terme el projecte, fet que minimitzaria els costos pels ajuntaments de la comarca. «Sense un finançament clar, difícil serà poder iniciar un projecte tan cabdal i important per la comarca. Els ajuntaments no en podran assumir els costos tal i com pensem que pretén el consell. Aquest, és un projecte de comarca i el consell comarcal és qui n’hauria d’assumir els costos i lideratge», asseguren. En aquest sentit exigeixen que abans de seguir endavant amb el nou model, obtinguin un compromís per escrit de com es finançarà el nou projecte.

El govern del Consell Comarcal del Solsonès ha confirmat a Regió7 que el cost de la recollida selectiva de cara a aquest trimestre augmentarà. El president per delegació, Josep Caelles, afirma que s’està en negociacions amb altres entitats com l’Agència Catalana de Residus o la Diputació de Lleida per tal que financin el servei, tot i que de moment sense èxit. El que està clar, diu Caelles, és que el cost del nou model també serà més car que el que hi havia fins ara degut al cost de les illetes i del seu manteniment , tenint en compte la baixa densitat de població dels municipis inclosos en el servei. Caelles assegura, però, que ara són els ajuntaments qui han de passar documentació al Consell per tal que es tiri endavant el projecte i que no estigui aturat.

Tres nuclis ja funcionen amb el servei porta a porta Sant Llorenç de Morunys i la urbanització del Pi de Sant Just, a Olius, ja fa anys que utilitzen el servei de recollida porta a porta, assolint índexs de reciclatge superiors a la resta de municipis de la comarca. El nucli de Vilamantells, a Guixers, també va posar en marxa un model de recollida porta a porta de baixa freqüència fa uns mesos. Solsona engegarà aquest novembre el porta a porta el seu municipi, el que comportarà un increment en el cost de l’actual servei de recollida selectiva comarcal pels municipis que encara hi estaran inclosos i que ja feia mesos que havien mostrat la seva preocupació per aquest fet.