El Solsonès celebrarà un acte en memòria de les persones de la comarca que van ser deportades a camps d’extermini nazis el proper 27 de novembre, un esdeveniment organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès de forma conjunta amb el Centre d’Estudis Lacetans.

A dos quarts de set de la tarda, el Consell Comarcal acollirà el tret de sortida de la jornada amb la benvinguda institucional i la taula rodona en la que es parlarà sobre les biografies dels deportats, taula que estarà moderada per l’historiador Jordi Guixé, membre del Centre d’Estudis Lacetans i director de l’Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona. A continuació, a les vuit del vespre, s’inaugurarà l’exposició «Mauthausen, l’univers de l’horror» realitzada per l’Amical de Mauthausen. Finalment, a les nou del vespre, a la sala Tatrau Teatre de Solsona, s’oferirà el monòleg «36+1» dirigit i protagonitzat per Maria Pla a partir de l’obra de Ricard Creus «36 poemes a partir del 36». Es tracta d’un monòleg que intenta connectar emocionalment amb un període que encara avui ressona amb insistència, però distanciada en la forma per una teatralitat que defuig l’estètica bèl·lica i els testimonis traumàtics comuns quan es tracta aquesta temàtica.

En l’organització de l’acte de record i commemoració als deportats hi participen el Consell Comarcal del Solsonès, el Centre d’Estudis Lacetans, l’European Observatory on Memories i la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Es compta també amb el suport del Memorial Democràtic i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

Aquest esdeveniment suposa el tret de sortida del merescut reconeixement que la comarca del Solsonès fa a les persones que van ser deportades a camps d’extermini, i que culminarà amb la instal·lació de 12 llambordes Stolpersteine a la plaça del Consell Comarcal en record de tots i cada un dels deportats als camps nazis. El Consell ara ha demanat les plaques i es preveu que no arribin a la comarca abans de l’inici del 2022.