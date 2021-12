El nucli d’Ardèvol, a Pinós, ha recuperat enguany el seu tradicional pessebre vivent, un dels més multitudinaris de la comarca del Solsonès. En el marc d’un Nadal atípic marcat per la covid-19 i amb la incertesa que provoca la cancel·lació d’altres espectacles de la zona, el pessebre d’Ardèvol ha aconseguit el ple en les dues sessions del seu dia d’estrena.

Prop de 400 persones van poder gaudir de les diverses escenes d’aquest pessebre vivent que recorre els carrers i les cases del petit nucli de Pinós. Acompanyats de la característica boira de la zona, els assistents van contemplar les dues parts que formen aquest espectacle d’Ardèvol. La primera zona està dedicada a representar diverses escenes bíbliques relacionades amb la vida de Jesús, com l’anunciació, la seva presentació al temple o la fastuositat de la cort d’Herodes, entre altres.

Ja a la segona part, els interiors de les cases d’Ardèvol conviden els visitants a fer un viatge en el temps al mateix poble, però al segle XVIII. D’aquesta manera els actors representen diversos oficis de l’època amb estris i màquines originals. També hi ha alguns moments característics, com un sopar familiar amb escudella com a plat principal, un mercat amb unes peixateres ben cridaneres o un multitudinari casament.

La situació sanitària va impedir la celebració del pessebre vivent d’Ardèvol el Nadal passat.

Enguany, però, el virus també ha obligat a modificar lleugerament l’espectacle. El principal obstacle ha estat la baixa d’actors que s’han hagut de confinar a causa del virus.

Pel que fa als assistents, l’organització assegura que les entrades de persones que havien donat positiu les han pogut aprofitar altra gent. La baixa d’actors ha fet modificar algunes escenes. En aquest sentit, enguany no hi ha hagut soldats romans a la base de la torre d’Ardèvol. Una altra conseqüència de la situació sanitària ha estat que tots els actors del pessebre han hagut d’anar amb la mascareta posada, i també s’ha modificat la botifarrada del final de recorregut ja que ja s’han donat els entrepans fets. Un dels organitzadors de l’espectacle, Jaume Palou, va definir com a èxit l’estrena del pessebre vivent. «Hi ha hagut moltes decisions difícils i criticades, però hem anat tirant endavant i de moment és un èxit. Si arribem al dia 9 serà un èxit total», va afirmar Palou a Regió7.

El pessebre vivent d’Ardèvol oferirà dues sessions les tardes de l’1, el 2, el 8 i el 9 de gener, per a les quals s’ha de comprar una entrada prèviament.