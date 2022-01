Des del moment de l’incendi, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Solsona van gestionar les tasques relacionades amb el reallotjament dels veïns evacuats. Entre el centenar d’afectats l’àrea fa el seguiment de tres famílies amb sis menors d’edat del bloc incendiat. En aquest sentit, ahir al migdia el consistori va fer una crida a la ciutadania per recollir roba i motxilles per aquests infants. Feia falta roba per a cinc nenes d’entre 6 i 15 anys i un nen de 4 anys.

A les set de la tarda es va donar per tancada la crida ciutadana per recollir roba i motxilles escolars per als sis menors afectats per l’incendi. Segons va apuntat el consistori, prop d’una cinquantena de persones van participar en la campanya de donació amb una gran quantitat de bosses amb roba i material.