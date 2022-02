La família del bestiari del Carnaval de Solsona creix amb dues figures més. Són l’Onada i la Flama, que es van presentar el cap de setmana passat i que ballaran per primer cop dilluns, dia del Carnaval infantil.

L’Onada i la Flama són dues serps filles de la Draca i l’Espedrera, que ja formen part de la imatgeria festiva del Carnaval de Solsona i que van tenir una història d’amor arran de la qual van pondre dos ous. Els ous s’han covat i han nascut les serps, les quals tenen trets de les seves mares, però també, a l’hora de crear-les, el constructor Pau Reig s’ha inspirat en els dibuixos que van fer els infants de les tres escoles de Solsona: El Vinyet, Setelsis i Arrels. De fet, els nens també van proposar noms per a les dues figures i es va fer una consulta per mitjà de la pàgina web per escollir-los.

Es tracta dels primers gegants del Carnaval de Solsona que s’han creat a través de la participació de nens i nenes de la ciutat. Va ser una iniciativa de la comparsa dels Espedrers durant la pandèmia, i s’ha gestat com un projecte educatiu, amb la participació de les escoles. Un dels trets distintius del projecte és la seva mirada LGTBI+. Pau Reig, que a part de constructor es membre de la comparsa dels Espedrers, explica que han volgut introduir el concepte de la diversitat sexual als infants «d’una manera molt subtil». Per mitjà d’un conte s’explicava que la Draca i l’Espedrera, dues femelles, s’enamoraven i d’aquest amor en sortien dos ous: «És una forma molt senzilla i natural que els nens es plantegin aquests conceptes».

Per poder finançar el projecte, la comparsa dels Espedrers va posar en marxa una campanya de mecenatge que s’ha aconseguit en tres setmanes. Les activitats al voltant de la iniciativa tenien un pressupost de 4.700 euros, i la construcció de les dues figures noves estaven valorades en 6.800 euros.