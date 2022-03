L’Ajuntament de Solsona ha contractat l’empresa Observatori de la Moneda Complementària per desenvolupar un estudi sobre la viabilitat de crear-ne una a Solsona i la seva posterior implementació. Aquesta és una de les iniciatives que formen part del projecte de dinamització del comerç pel qual es va rebre un ajut de 400.000 euros dels fons Next Generation.

«La idea és fidelitzar la compra local i repercutir els recursos de l’Ajuntament en una millora del comerç de Solsona», explica el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, a Regió7. De moment se n’ha contractat l’estudi de viabilitat, i la previsió és que d’aquí a dos o tres mesos es comenci a definir de quina manera s’implementarà aquesta moneda complementària. L’Ajuntament de Solsona ha visitat altres municipis amb iniciatives similars, com és el cas de Santa Coloma de Gramenet, on hi funciona la Grama, una moneda virtual que també té l’objectiu de dinamitzar el comerç local i que es va començar a implementar l’any 2017. El novembre passat hi havia més d’1 milió d’aquesta moneda.

La creació d’aquesta moneda és una de les accions que formen part del projecte de dinamització del comerç pel qual el consistori va rebre un ajut europeu de 400.000 euros. A més d’aquesta acció n’hi ha d’altres, com un sistema de «click and collect» i la reforma del paviment de la plaça del Camp. Per a la moneda local hi ha prevista una partida de quasi 29.000 euros.

L’Ajuntament de Solsona ja ha realitzat alguna iniciativa similar com els vals de compra. La primera tongada no va tenir gaire èxit, però la que es va fer en la darrera campanya de Nadal va tenir una bona valoració per part de l’Ajuntament. «Va aconseguir l’objectiu principal de dinamitzar el comerç, l’acollida ha estat bona tant pel que fa a participants com a establiments, i continuem pensant que és una bona eina que hem de continuar usant sempre que puguem tant en campanyes comercials com en altres opcions que puguin aparèixer», va dir Montaner a l’hora de fer balanç d’aquest projecte. En aquest sentit els vals van aportar 26.910 euros al comerç local en la campanya de Nadal.