Sant Llorenç de Morunys ja disposa d’un espai adreçat a la gent gran del municipi. L’Ajuntament ha enllestit les obres d’adequació de la planta superior de l’edifici annex al pavelló municipal per crear una sala polivalent que aculli les activitats de l’associació de Jubilats i Pensionistes Arcada, que fins ara no disposava d’un local propi. El nou espai també estarà obert per als esdeveniments de la resta d’entitats del municipi.

Les obres, que van començar la tardor de l’any passat, han consistit en la reforma de la segona planta del pavelló municipal, que fins ara estava en desús, per crear una gran sala d’uns 200 metres quadrats destinada a les trobades de la gent gran, amb lavabos i un espai reservat per la cuina, que encara s’ha d’equipar. L’actuació també ha permès impermeabilitzar la coberta per evitar goteres.

L’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, destaca que el condicionament de la segona planta millora l’oferta actual del pavelló, que també acull altres equipaments municipals com un gimnàs o uns espais annexos a la piscina. A més, també assenyala que «Sant Llorenç guanya un nou espai on poder dur a terme activitats culturals de petit format i, principalment, un centre neuràlgic per a la gent gran del municipi, que des de fa gairebé dos anys no disposava d’un centre propi».

Fins fa uns anys, l’associació de gent gran, que està formada per una vuitantena de socis, ocupava la primera planta del pavelló. No obstant això, el consistori va cedir l’espai al departament d’Educació davant les necessitats de l’institut escola la Vall de Lord, que tenia una mancança d’espai on desenvolupar la seva activitat. A causa d’aquest canvi, el col·lectiu es va quedar sense un espai fix on reunir-se, malgrat que podien fer ús d’un local de petites dimensions situat al carrer Major cedit per l’Ajuntament de Sant Llorenç.

Per aquest motiu, l’equip de govern municipal va tirar endavant el projecte de condicionament de la planta superior del pavelló mitjançant una subvenció del PUOSC DE 120.000 euros. La resta, 72.000, els va aportar el consistori. La proposta inicial preveia l’adequació de la segona planta de l’edifici, així com la construcció d’un ascensor que unís la planta baixa amb la primera i la segona planta.

L’alcalde assenyala que una de les actuacions que ha quedat pendent en aquesta fase d’obres és la construcció de l’ascensor, «que és imprescindible per a la gent gran». En aquest sentit, assegura que estan estudiant vies de finançament per consolidar-lo en els pròxims mesos. De fet, explica que les obres també van alçar un tros de la teulada per preveure un espai per al nou ascensor.

El nou espai polivalent ja va acollir el passat diumenge una trobada de l’associació Arcada, que a partir d’ara ha de definir una agenda d’activitats per desenvolupar a les noves instal·lacions. Per la seva part, l’alcalde indica que l’Ajuntament també hi programarà activitats de petit format de forma periòdica. «El nou espai, que aviat incorporarà un projector, serà complementari al teatre municipal a l’hora d’acollir propostes culturals», afirma.