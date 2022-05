El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) col·labora en un projecte del Departament d’Acció Climàtica per eliminar les soques i reduir el rebrot de les pollancres tallades inoculant-hi fongs autòctons. La prova pilot es duu a terme en una zona de la Granja d’Escarp.

El desarrelament biològic consisteix a inocular fongs autòctons a les soques per impedir el rebrot i descompondre les soques. En una superfície de 15,15 hectàrees de la Granja d’Escarp, on s’hi comptabilitzaven fins a 3.000 soques de pollancre en males condicions, es va considerar oportú fer servir aquest sistema, que presentava un seguit d’avantatges, com la reducció del cost d’execució, la manca de generació de residus i evitar el moviment de terres que suposaria l’arrencament de soques de grans dimensions. A banda, aquest desarrelament afavoreix la biodiversitat fúngica, que suposa una millora per a l’hàbitat de molts invertebrats i, de retruc, per a la fauna en general.

A la tardor es podrà avaluar el resultat i, a més, s’obtindran gran quantitat de fongs comestibles. Serà en aquesta època quan s’acabaran les tasques de plantació en aquesta zona d’uns 12.000 exemplars d’espècies de ribera.