Per la setmana vinent, amb motiu del 28-J, Dia de l’alliberament LGTBIQ+, el Solsonès organitza un programa amb set convocatòries lúdiques i reivindicatives. El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona, a través del SAI, i La Cugula preparen actes a Solsona i Sant Llorenç de Morunys sota el lema “Fem bandera!”. Segons l’organització, es vol fer honor als diferents tipus de banderes existents dins el col·lectiu i, alhora, abanderar la lluita per la diversitat i contra tota mena de discriminacions.

El programa s’obre dimarts amb una encartellada a diferents espais de la capital comarcal per recordar que hi ha altres colors que complementen els de la bandera irisada. Continuaran el divendres primer de juliol a Sant Llorenç de Morunys. A les set de la tarda, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada sobre la combinació de ruralitat i LGTBIQ a càrrec de Fina Campàs, presidenta de l’associació Acció Trans. Per al públic familiar, davant del mateix equipament, la Tribu Juganera oferirà una sessió de contacontes titulada Contes sense històries i un taller.

Gimcana per a les famílies

A Solsona els actes centrals es concentraran el dissabte 2 de juliol. A partir de les onze del matí a la plaça del Camp, les famílies amb infants són reptades a una gimcana per l’alliberament. Com que s’ha descolorit aquella bandera on tothom té cabuda, cal recuperar-ne tots els colors a partir d’una sèrie d’indicacions. Aquells infants que superin el joc rebran un detall.

El mateix dissabte a les sis de la tarda, hi ha convocada una manifestació que sortirà des del mural “L’abecedari LGTBIQ” de davant del Casal de Cultura i continuarà pel nucli antic amb l’acompanyament musical de La Percuteria. S’acabarà a la plaça de Palau, on La Cugula hi farà la lectura del manifest d’enguany.

Acampada

La festa continuarà amb un sopar popular a la plaça de Sant Pere a partir de les nou del vespre (cal confirmar assistència al perfil d’Instagram @lacugula), que donarà pas, a dos quarts d’onze, al xou Barjaula Travesti, Túrmix & La Agrado i l’actuació de discjòqueis de la Xarxa Dissident Descentralitzada. Precisament, Solsona és enguany la població escollida per celebrar el 28-J per part d’aquesta xarxa, que agrupa les entitats L’Aldarull, Esgarriades, La Cugula, Voliaina, Triangle i Closques Amargues. Per aquest motiu, durant el cap de setmana s’habilitarà una zona d’acampada amb lavabos portàtils a l’aparcament de terra situat a la part posterior de la sala polivalent, al carrer d’Antoni Gaudí.

La campanya “Fem bandera!” també serà present als bars i restaurants. Amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria del Solsonès, es distribuiran banderoles irisades fabricades per Amisol a diversos establiments, perquè les reivindicacions de les persones LGTBIQ+ arribin a tots els plats.