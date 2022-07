Arriba a Solsona una exposició sobre l’extensa obra i la trajectòria vital i acadèmica de l’historiador, polític i periodista de projecció internacional Ramon d’Abadal i de Vinyals (Vic, 1888 – Barcelona, 1970). La mostra, impulsada per la família del medievalista i realitzada pel Departament de Cultura, es podrà visitar a la Biblioteca Carles Morató a partir d’aquest divendres i fins al primer de setembre.

A través de diversos documents originals, objectes personals, obres d’art i vuit plafons, la mostra “Ramon d’Abadal i de Vinyals. Investigador de la nostra història”, aproparà al públic solsoní la figura d’un dels historiadors catalans més destacats de tots els temps. El saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató estrena aquest divendres la itinerància a la Catalunya Central de l’exposició inaugurada a Vic el 2020 amb motiu del cinquantenari de la mort de l’historiador, polític i periodista vigatà.

Aquest matí l’alcaldessa, Judit Gisbert, el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Francesc Serra, i el director de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, Jordi Torner, han rebut el net de l’historiador, Ramon d’Abadal i de Lacambra, i la seva esposa, Conxita Mas, en el decurs del muntatge de l’exposició. La batllessa s’ha mostrat satisfeta de la predisposició de la família i el Departament de Cultura a compartir una part de l’extens material de l’intel·lectual vigatà i de posar-lo a l’abast de la població de Solsona. Francesc Serra ha remarcat, precisament, “la voluntat de Cultura de fer circular instal·lacions com aquesta i apropar les exposicions al territori”. Al seu torn, el net de l’homenatjat ha celebrat que finalment s’hagi pogut fer itinerant, després de l’aturada obligada per la pandèmia.

Ramon d’Abadal ha explicat que la iniciativa es va idear per recordar el seu avi, coincidint amb l’aniversari de la seva mort, tot subratllant-ne les principals fites des d’un enfocament eminentment divulgatiu. A la mostra s’hi diferencien dues etapes, l’anterior a la guerra civil i la posterior, en què el prohom vigatà va veure’s obligat a deixar la política, es va centrar en la recerca històrica i va començar a publicar llibres.

“Ramon d'Abadal i de Vinyals. Investigador de la nostra historia” explica la trajectòria vital, professional i acadèmica de qui és considerat pare dels estudis medievalistes a Catalunya i qualificat per Josep Pla com “una gran personalitat del nostre país”. Amb els seus treballs, l’autor de Catalunya carolíngia va fixar els orígens mil·lenaris del país, i la seva producció acadèmica aporta un coneixement fonamental per entendre la història política i jurídica de Catalunya a l'Edat Mitjana.

La mostra, impulsada per la família d’Abadal i realitzada pels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, és organitzada a Solsona per l'Ajuntament i l’Arxiu Comarcal del Solsonès. Es podrà visitar fins al primer de setembre de dimarts a divendres els matins de deu a dos quarts de dues i de dilluns a dijous també de quatre a vuit del vespre.