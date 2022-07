Un grup de gent de la Vall de Lord que comparteix l’afició per la cervesa artesanal des de diferents vessants vol potenciar la cultura cervesera al territori amb la creació d’una associació i d’una festa. Algun és elaborador de cervesa, un altre cultiva llúpol i algun simplement és consumidor. Per compartir aquesta afició van decidir crear una associació de cervesa artesana i per presentar-la van optar per fer un petit festival cerveser amb música en directe.

«Vam voler presentar l’associació amb una petita fira de cervesa i una mica de música en directe però s’han anat ajuntant astres i ha quedat un cartell que fa molt goig. És la primera vegada que organitzem alguna cosa així i estem molt satisfets», explica Albert Agulló, un dels membres de l’associació i impulsor del festival Inhòspit. La fira comptarà amb 5 cerveseres de Catalunya, més de 10 sortidors, una taula rodona amb experts en diferents àmbits, un tast de cerveses artesanes maridat amb formatges de la Vall de Lord, 4 concerts de música en directe, sopar i servei de barra i, també, amb activitats pels més petits. Les cerveseres participants són Lo Vilot, Lo Salvatge, Hoppit, Kusfollin i la Pirata. A més de participar en el tast, les cerveseres tindran parades amb sortidors de les les 5 de la tarda fins a la mitjanit. En el pla musical, destaca la presència de Marc Parrot o del quartet Takeuchi però també hi haurà representants musicals del territori com The Velcros. Pel que fa a la taula rodona, comptarà amb la participació de la pagesa i cervesera, Quiònia Pujol; la project manager del Barcelona Beer Festival, Judit Cartex; i del pagès de la Vall de Lord, Josep Pintó. «La festa fa molt bona pinta. Les sensacions són bones», afirma Agulló. I és que només uns dies després de treure a la venda les entrades del tast de cerveses pràcticament ja estan esgotades així com les del sopar de xai a l’ast. Pel que fa a les de la taula rodona, encara en queden algunes tot i que els organitzadors estan satisfets amb el seguiment que està tenint la festa a falta d’unes hores de que comenci. El festival es durà a terme a la plaça 1 d’octubre de Guixers, davant de l’ajuntament, però la idea és que cada any es faci en un punt diferent de la Vall de Lord. «Aquest any ho hem fet a Guixers perquè ens van obrir les portes des d’un principi i ens han ofert moltes facilitats. A més tenim diferents espais per fer les activitats», apunta Agulló. Una futura cervesa pròpia de la Vall de Lord Un dels objectius de la jove associació de la cervesa artesana de la Vall de Lord és fer la seva pròpia cervesa. Actualment no se’n produeix cap al seu territori i tot el que es fa és com a afició i en l’àmbit casolà. De moment s’ha aconseguit que alguns establiments de la vall distribueixin cerveses artesanes d’arreu de Catalunya. «Això vol dir plantar una quantitat raonable de llúpol i esperar dos o tres anys a que doni els seus fruits», explica un dels membres de l’associació, Albert Agulló.