Ja han passat més de 12 anys des que els municipis de Torà i Biosca van fer els primers tràmits per reclamar un canvi territorial. Els dos municipis de la Segarra volen passar a formar part del Solsonès des de llavors. Això implicaria un canvi comarcal, de vegueria i provincial que ha dificultat el procediment fins que més d’una dècada després, tot segueixi igual que abans.

Torà, amb 1.209 habitants i Biosca, amb 178, estan al nord de la Segarra i toquen amb els municipis solsonencs de Llobera, Pinós, la Molsosa i Pinell de Solsonès. També formen part del partit judicial, del Registre de la Propietat i de l’Oficina de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Solsona. Biosca forma part de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès i el municipi juntament amb algunes masies de Torà es veuen beneficiats per aquest servei. Pel que fa a la salut, Biosca i Torà formen part de l’Àrea Bàsica de Salut de Calaf i de la Regió Sanitària de Catalunya Central amb hospitals a Igualada o Manresa com a centres de referència, quan per comarca els pertocaria la zona de Ponent. Amb l’objectiu d’assegurar que es mantenen aquests serveis i també per motius històrics, els dos ajuntaments ja fa 12 anys que van iniciar una lluita per fer efectiu el canvi territorial que demanen.

El conflicte va sorgir l’any 2010, amb el projecte de la llei de vegueries amb la qual quedarien obligats a rebre tots els serveis públics del seu àmbit territorial, la vegueria de Lleida. Per aquest motiu els dos ajuntaments van aprovar per majoria absoluta i sense cap vot en contra el canvi d’adscripció comarcal. El Consell Comarcal del Solsonès també ho va fer. Finalment la llei no es va arribar a aplicar i es va paralitzar el canvi de comarca. Tot i això, l’any 2014 els consistoris ho van reprendre enviant una sol·licitud al Govern espanyol per sotmetre a consulta popular el canvi comarcal. El Consell de Ministres, però, ho va anul·lar i va passar la pilota al Parlament de la Generalitat dient que les competències eren seves.

Així, Torà i Biosca es van dirigir al Parlament cada any per demanar la creació d’una llei que incorporés els municipis a la comarca del Solsonès. L’avenç més destacat es va produir l’any 2019, quan els batlles dels dos municipis van ser convidats a una Comissió d’Afers Institucionals per explicar el seu cas. En aquella sessió tots els portaveus dels grups que van intervenir van estar d’acord en què es treballaria per fer efectiva la voluntat dels dos pobles.

El PSC va presentar la setmana passada una proposta de llei després que durant aquests anys el Parlament no tractés el tema. La proposta podria quedar en res, ja que el PSC no té representació suficient al Parlament per tramitar-la, però tenint en compte que els portaveus van entendre la demanda de Torà i Biosca l’any 2019, hi ha la possibilitat que la llei i el canvi comarcal puguin ser efectives en el futur.