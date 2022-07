El programa estatal d’ajuts Kit Digital subvencionarà les petites i mitjanes empreses i els autònoms que es transformin digitalment. La regidoria de Desenvolupament Local de Solsona, mitjançant l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar), ha emprès una campanya que s’allargarà fins a l’agost per informar-ne els més de 300 comerços i serveis de la ciutat que poden acollir-s’hi.

Les accions subvencionables seran la millora o ampliació de la presència a internet mitjançant la creació d’una pàgina web o serveis que proporcionin posicionament bàsic; el disseny i desenvolupament d’una botiga en línia; la gestió de xarxes socials; la gestió de relacions comercials amb els clients; l’explotació de dades de l’empresa per a la millora del procés de presa de decisions; la implantació d’eines d’oficina virtual i serveis; la factura electrònica; la seguretat en les connexions i la ciberseguretat.

Les empreses d’entre tres i nou treballadors podran gaudir d’un bo digital de fins a 6.000 euros, i les microempreses de fins a dos treballadors i autònoms, ajuts de fins a 2.000 euros. Aquests ajuts es concediran únicament segons l’ordre de presentació de sol·licituds i caldrà que cada beneficiari formalitzi acords de prestació amb els agents digitalitzadors adherits al programa Kit Digital.

Un cop el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital obri les convocatòries, les activitats que hi estiguin interessades hauran d’omplir un formulari. Es preveu que la convocatòria per a empreses d’entre tres i nou treballadors es publiqui abans de final de mes i la de microempreses de fins a dos treballadors, a l’octubre. Per a més informació sobre els agents digitalitzadors del territori i els passos que cal seguir per adherir-se a aquest programa, es pot contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local.