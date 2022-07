L’Ajuntament de Guixers adequarà alguns dels senders que formen part de les zones del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). En concret farà cinc actuacions en tres d’aquestes zones naturals protegides.

Totes les intervencions tenen en comú la instal·lació o renovació de la senyalització, una desbrossada dels senders i el seu entorn així com barreres de protecció i zones d’aparcament en alguns dels casos.

L’actuació més destacada es farà a la zona de la creu del Codó, un dels principals atractius del municipi. S’adequarà el camí entre la caseta del guarda i els lavabos públics, es posaran tanques de fusta al camí d’accés per impedir l’estacionament de vehicles en les zones on no està habilitat, es condicionarà la zona d’aparcament i s’actuarà en els senders de dins de l’àrea recreativa.

La resta d’actuacions es faran a l’entorn de la font de la Garganta i la font del Pi, al sender d’accés al tossal de les Viudes, als senders del voltant del Molí i de la Torre de la Corriu amb l’accés al Pont Quebradís i, finalment, en un tram de gairebé 3 quilòmetres del GR7 que arriba fins a l’ermita de Sant Serni.

«La zona on convé actuar més és la del tossal de les Viudes ja que fa molt temps que no s’hi fa cap actuació i no hi ha res senyalitzat. També el camí al Pont Quebradís. Està senyalitzat i ja es va fer alguna intervenció en aquesta línia però també fa molts anys que no s’hi fa res», explica el batlle, Jordi Selga, que destaca que aquestes actuacions serviran per recuperar camins que abans eren d’ús ramader i que havien quedat plens de vegetació amb el pas dels anys. Selga destaca que podrien ser senders d’interès per als excursionistes i que en aquest sentit en els últims mesos ja han notat un creixement en l’interès dels visitants per aquests espais naturals protegits.

L’actuació, que té un cost estimat de gairebé 60.000 euros, té una subvenció de la Generalitat que cobreix el 90%. La resta prové de fons propis del consistori.