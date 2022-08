L’Ajuntament de Guixers està millorant senders i senyalitzacions d’espais natural protegits com la les serres de Busa-els Bastets-Vall de Lord, les serres d’Odèn-Port del Comte i la serra del Verd. És un projecte de 57.610 euros que està duent a terme l’empresa Maquinària Constructiva Benmitsu, SL. Les obres van començar a finals d’agost i s’han d’acabar aquesta propera tardor.

El municipi de Guixers té una gran riquesa natural i paisatgística, amb nombroses rutes per fer a peu o en bicicleta de muntanya, i a part del senderisme, també s’hi pot practicar pesca, hípica, escalada, piragüisme, descens de barrancs o espeleologia. L’Ajuntament ha volgut millorar els senders i facilitar la informació per tal de fer les zones més atractives també per als usuaris. Les actuacions se centren en el condicionament de senders i instal·lació de tanques de fusta als límits del camí, la senyalització i condicionament de miradors i punts d’interès.

S’han instal·lat cartells addicionals seguint els barems indicats pel departament de Medi Ambient per a intervencions es Espais Naturals Protegits (PEIN). També s’està duent a terme l’explanació, pavimentació i preparació prèvia de la zona d’aparcament.

En la memòria del projecte es justifiquen les intervencions per ser espais que tenen una afluència de visitants significatives, entre els quals hi pot haver un turisme més de tipus familiar o bé esportistes amants de la muntanya que troben en aquest entorn un lloc ideal per preparar-se.

El relleu és força trencat, amb pendents pronunciats que fàcilment superen el 25%, fins a arribar al 70% en alguns indrets i en alguns trams de riu hi ha remarcables congostos i engorjats. És per això que l’Ajuntament de Guixers va creure convenient conservar l’espai natural per fomentar un turisme respectuós amb l’entorn i l’any 2021 va demanar la subvenció com a espai PEIN.

El projecte té en compte la importància del sector turístic a la zona com a recurs econòmic. És un espai amb pocs més recursos que l’agricultura, la ramaderia i el turisme, i el projecte que es porta a terme vol ser una inversió per fomentar el desenvolupament del món rural.