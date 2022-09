Les cercaviles i els ballets tornaran a lluir amb la màxima esplendor i els óssos, els cavallets, el drac, els nans, els balls de bastons, l’àliga i els gegants acapararan les mirades de petits i grans. (Els horaris, i tots els actes, es poden consultar aquí). La Festa Major de Solsona seria inconcebible sense els elements del seu folklore, estimat i imprescindible, que desperta una gran expectació. Divendres, hi haurà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda .A Solsona ja es respira festa major. A partir d'aquest dimecres, 7 de setembre, la ciutat viurà cinc dies intensos de música, cultura popular, propostes lúdiques i esportives, i també devoció religiosa a a la patrona de la ciutat, la Mare de Déu del Claustre.

L’avançament de la tornada a l’escola, ahir, no altera la Festa Major de Solsona, ja que els dies 8 i 9 són festius locals i únicament s’endarrereix demà una hora, a la 1 del migdia, l’inici de festa amb la tronada, la salutació de l’alcaldessa des del balcó consistorial i el primer passacarrers. D’aquesta manera, tindrà l’oportunitat d’assistir-hi l’alumnat de primària.

Els ballets tradicionals a la plaça Major d’aquest dijous dia 8 i divendres 9 seran l’acte central d’un programa d’actes que ja s’ha dissenyat sense restriccions, després de dos anys excepcionals marcats per la covid. L’alcaldessa, Judit Gisbert, es mostra satisfeta de «recuperar l’essència de la festa major en tots els sentits», tant pel que fa a l’esquema tradicional de la celebració com pel que fa als concerts i balls i altres activitats que es veien limitades per les mesures anticovid.

L’oferta musical i de ball també és un pilar de la festa major. Cada dia hi haurà com a mínim una convocatòria. Actuaran l’orquestra La Nova Blanes, Les Anxovetes; La Fúmiga, la Banda del Coche Rojo i DJ Marsal Ventura, l’orquestra Montgrins , Pop per Xics, O Val das Mouras , DJ Pussil de Asalto i Strombers i Hey! Pachucos. A més, es recupera el concert concert +Jove, amb l’actuació de La Patxanga.

La Festa Major de Solsona absorbeix la partida més elevada de la regidoria de Cultura de tot l’any. El pressupost torna als nivells de prepandèmia i se situa al voltant dels 115.000 euros, aproximadament. Pel que fa al repartiment de la despesa, l’alcaldessa, Judit Gisbert, assenyala que «s’intenta buscar l’equilibri econòmic entre l’oferta nocturna per als joves i per al públic general».

Els geganters celebren 40 anys

Els Geganters de Solsona celebren una festa major especial, ja que fa 40 anys l’Agrupació dels Geganters es va constituir com a entitat (el 10 de setembre del 1982). Tot i que el moviment geganter a la ciutat té molta història i abans de ser una associació estava en mans dels portadors, el naixement de l’Agrupació dels Geganters va servir per garantir una continuïtat a la feina feta fins aleshores, una protecció a les festes o tradicions, i a la cura dels gegants i de tota la imatgeria per fer lluir els seus balls cada festa major.

Amb motiu del 40è aniversari, l’Agrupació dels Geganters de Solsona ha posat a la venda una samarreta commemorativa; ha recuperat el sopar popular, que es farà demà amb concert de rumba; i ha organitzat l’exposició «Façanes, peixeres i un conte», del ninotaire i artista vilanoví Sergi Salvó.