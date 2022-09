Solsona ha encetat els cinc dies de Festa Major aquest dimecres amb l'homenatge a Jordi Barcons i Mujal, “el Folc” i una cercavila. Aquesta setmana "el Folc”, diu a deu a la colla dels Trabucaires de Solsona després de quinze anys de formar-ne part i per això ha protagonitzat la trabucada d’inici de festa des de l’ajuntament. Llavors, abans de donar pas al primer passacarrers d'aquests dies, l’alcaldessa, Judit Gisbert, li ha dedicat la primera part de la seva salutació.

“Estic convençuda que el Folc tanca una etapa orgullós d’haver participat activament a la tradició solsonina des de dins amb el trabuc, i feliç d’haver compartit aquests anys amb la resta de companys del grup”, ha expressat Gisbert. Nascut a Lloberola el 1944, Jordi Barcons va traslladar-se a viure a Solsona de petit. Va treballar de paleta fins a jubilar-se i va entrar al grup de trabucaires pel Corpus del 2007. “Formar part de la colla més antiga de Catalunya i contribuir a mantenir viva la tradició ha estat per ell un orgull”.

La resta de membres del grup recordaran el Folc com “un home arrelat a la terra i amb estima al país. Un trabucaire ferm que s’ha mantingut al peu del trabuc fins que les forces li ho han permès”, ha destacat l’alcaldessa, que li ha agraït la seva dedicació. El públic que s’ha reunit davant l’ajuntament per al primer acte oficial de la festa –més reduït que altres anys per l’absència d’infants i joves que encara eren als centres educatius–, ha dedicat un aplaudiment a Jordi Barcons.

Judit Gisbert, en la seva primera salutació de Festa Major com a alcaldessa, també ha aprofitat per felicitar públicament l’Agrupació de Geganters amb motiu del seu quarantè aniversari. “El Corpus i la Festa Major no serien el que són avui sense la seva activitat per recuperar, vetllar i revaloritzar el patrimoni festiu”. A banda d’això, ha celebrat el retorn a la normalitat. “La festa recupera la seva essència en tots els sentits, i això ha de suposar un esperó per a tots nosaltres”. L’alcaldessa ha constatat que “es respira ganes de festa”, tal com es va demostrar ahir al vespre a l’assaig general dels ballets, que va congregar centenars de persones a la plaça del Consell Comarcal.

“Enguany podem reviure aquelles festes majors que es van aturar el 2019 amb els passa carrers, els ballets sense límit d’aforament, els balls i concerts, i totes les cites d’aquests dies programades per entitats, associacions i institucions. Aprofitem-ho!”, ha exclamant la batllessa. Els actes de la Festa Major, que continuaran aquesta tarda i vespre amb el relleu en el pubillatge solsoní, el cant de la Salve i el castell de focs, s’allargaran fins al dia 11.