Aquesta tardor continua el projecte solsoní de convivència per a infants "A camp obert", coordinat per l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Solsonès i executat amb el suport tècnic de Gesport. El mes que ve començaran les activitats "Enrampa’t", a l’skatepark, i les de "Futbol+", als camps municipals de futbol, a partir de la metodologia seguida en les darreres edicions, ambdues adreçades a la població d’entre 6 i 14 anys. Les inscripcions, que són gratuïtes, s’obren aquest dijous.

L’edició "Enrampa’t" de tardor funcionarà com les anteriors. És oberta a tots els nens i nenes aficionats al patinet, el monopatí o els patins, per als quals tècnics esportius dinamitzaran l’espai. Es farà els dilluns i dimecres de cinc a dos quarts de set de la tarda entre el 3 d’octubre i el 30 de novembre.

Pel que fa al "Futbol+", es vol continuar oferint una proposta similar a la impulsada els dos últims anys per la Fundació Barça per educar els infants amb els valors positius de la pràctica esportiva, principalment mitjançant el futbol, però no només. S’oferirà els dimarts al camp de futbol municipal i els dijous, a les instal·lacions del Camp del Serra, de cinc de la tarda a set del vespre.

Les inscripcions es cursen des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament, o bé per correu electrònic a serveis.socials@elsolsones.cat. La documentació que cal omplir es pot descarregar del web de l'Ajuntament de Solsona.

"A camp obert" és un projecte iniciat el 2019 i consolidat any rere any. La seva voluntat és dinamitzar, cohesionar i revitalitzar espais públics i, alhora, fomentar l’accés a les activitats de lleure tot facilitant la integració de diferents col·lectius.