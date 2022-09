El Ple ordinari d’aquest mes a l’Ajuntament de Solsona, dijous a partir de dos quarts de vuit del vespre, es posicionarà sobre la petició dels ajuntaments de Torà i Biosca de canviar d’adscripció comarcal per passar a formar part del Solsonès arran d’una moció presentada pel PSC, que n’ha motivat una altra de compartida per ERC i Junts per Solsona.

El text del regidor socialista, Mohamed El Mamoun, que el govern municipal va declinar tractar en el plenari de juliol, demana el suport a la petició dels dos consistoris segarrencs. Per la seva banda, Esquerra Republicana i Junts amplien els acords, que consideren que han d’incloure la sol·licitud d’una consulta legal als municipis de Torà i Biosca que confirmi la voluntat dels veïns, com a tràmit indispensable, així com el vistiplau del Consell Comarcal del Solsonès i el suport del Consell d’Alcaldies, entre altres punts. En el mateix Ple, es modificarà el cartipàs municipal, ja que la regidora d’Urbanisme, Obres i Serveis, Rosó Barrera, deixa de prestar la dedicació del 70 per cent de la jornada a l’Ajuntament i renuncia a la retribució –passarà a percebre, en canvi, les indemnitzacions per assistències a la Junta de Govern Local, plens i comissions. Un altre canvi serà el de la representant del consistori a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès arran de la renúncia a aquest càrrec, a l’agost, de la portaveu d’ApS-CUP, Pilar Viladrich. Els cupaires argumenten aquesta decisió per la “manca de confiança” i la “pràcticament nul·la relació” entre el govern municipal i la CUP. Viladrich lamenta que en els plens l’executiu es negui a contestar-los verbalment i toleri que es facin “acusacions falses” contra els seus regidors. Aquest dijous es preveu nomenar Rosó Barrera en substitució de la regidora cupaire. L’ordre del dia de la sessió també inclou l’aprovació del Pla d’integritat i antifrau de l’Ajuntament, elaborat aquest estiu, per tal d’enviar-lo al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Recull una sèrie de mesures que han de complir totes les entitats que rebin fons europeus per evitar irregularitats com conflictes d’interessos, frau, corrupció, tracte discriminatori en la selecció de sol·licitants de subvencions, limitació de la concurrència, desviació de l’objecte dels ajuts, el doble finançament o la falsedat documental, entre d’altres.