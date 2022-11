A partir d’aquest divendres i fins al 15 de gener, l’art local tornarà a fer-se present a peu de carrer a Solsona. Serà en el segon Mira l’Art, el circuit artístic en aparadors de la ciutat, que enguany creix tant en nombre d’artistes, que arriben als vint, com en aparadors, amb punts nous al carrer del Castell, la plaça de Sant Joan i els carrers de les Terceries, Sant Cristòfol i Llobera.

A cada parada s’hi podrà veure un treball o més, així com una fitxa descriptiva i les dades de contacte de l’artista. Igual que l’any passat, se’n podran escoltar les presentacions en àudio a través d’un codi QR. Enguany, com a novetat, els locals que estiguin disponibles per llogar també incorporaran informació sobre l’espai i el contacte de la propietat.

Mira l’Art és una iniciativa de la regidoria de Cultura amb la col·laboració de Solsona FM. L’objectiu és dotar els artistes solsonins d’una plataforma per donar-se a conèixer i, alhora, dinamitzar alguns dels eixos comercials de la ciutat pels volts de Nadal. Hi tenen cabuda tota mena de disciplines, des de la pintura, el gravat i la il·lustració, fins a l’escultura, la ceràmica, la marqueteria en fusta, la fotografia i la instal·lació.

En la segona edició s’hi sumen Ton Casserras (escultura); Pere Cuadrench (escultura); Sara Reig (ceràmica); Tate Jané (pintura); Joan Serra (escultura i imatgeria festiva); Kàtia Prat (fotografia); Ferran Marco (pintura); Esteve Sances (pintura) i Magda Muñoz (marqueteria). Tornaran a exposar Aleix Albareda (pintura); Claustre Cuadrench (dibuix); Jaume Cuadrench (pintura); Ramon Àngel Davins (pintura); Joma (dibuix, escultura i instal·lació); Pau Reig (escultura i imatgeria festiva); Nicola Roca (il·lustració); Jaume Roure (pintura); Aurembiaix Sabaté (pintura i gravat), Lourdes Santamaria (dibuix i pintura) i Anna Terricabras (pintura i il·lustració).

Aquest divendres, dia 25, els artistes comentaran la seva obra exposada en una ruta inaugural que començarà a les set de la tarda a la botiga Bufau. L’Ajuntament ha editat llibrets informatius del segon Mira l’Art, que es trobaran a l’OAC municipal, l’Oficina de Turisme, la Biblioteca Carles Morató i als establiments hotelers de la ciutat.