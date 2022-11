Riner obrirà al públic tres sales més de la Casa Gran del Miracle, que pertanyen als antics espais de la cuina, el foc de rotllo i les quadres, un cop completada la recuperació dels habitacles més emblemàtics de la planta baixa i del primer pis de l'antic alberg de pelegrins. Les actuacions s'han completat amb una museïtzació completa amb mobles, decoració i objectes adients a cada espai. Els espais recuperats s'obriran al públic l'any vinent, amb visites guiades que es faran amb reserva prèvia, tot i que també es mostraran als visitants amb motiu d'esdeveniments especials, com la Fira de Nadal de Riner, que tindrà lloc el 6 de desembre.

L'alcalde Riner, Joan Solà, remarca que les successives actuacions a la Casa Gran "suposen la recuperació d'un edifici històric de gran interès patrimonial, d'una banda, i potencien el conjunt del Miracle com a centre de dinamització del territori i d'atracció turística de primer ordre, de l'altra". D'altra banda, recorda que "molts espais de la construcció estan ara al servei del municipi, com les oficines de l'Ajuntament, la sala d'actes o les sales d'exposicions".

Un dels indrets més curiosos de la casa rehabilitats ha estat el foc de rotllo, un espai habitual en edificis (hostals, fondes i albergs) on s'allotjaven viatgers. A l'habitació s'hi ha col·locat un foc central, amb llenya i un gran calder d'aram aguantat per cadenes penjades d'una biga travessera i diversos recipients i estris com tupines de ceràmica, paelles i tres peus, a més d'un armariet amb plats i culleres de fusta de boix. També s'han habilitat bancs acollats a les parets laterals i una xemeneia al centre del sostre per a la sortida del fum.

Els focs de rotllo eren espais públics dins de l'edifici en els quals, al voltant del foc, els viatgers es refeien dels llargs viatges, intercanviaven històries i on també es podia menjar. Actualment, existeixen molt pocs focs de rotllo, i el del Miracle s'ha pogut refer en bona part gràcies al que encara existeix a la Casa Riart de Lladurs, ben conservat i constructivament molt similar, i que ha servit de model per a la reconstrucció del de Riner.

La cuina, del segle XVII, era espai on s'elaboraven les menges per a les persones que s'allotjaven a la Casa Gran. S'han conservat i recuperat elements arquitectònics com són la llar de foc, l'aigüera i l'escorredor de pedra, l'armari, els embigats i el paviment original. L'actuació ha permès reparar i consolidar el sostre, netejar les parets i el paviment, restaurar la pica de rentar i la llar de foc, i renovar el sistema elèctric. El projecte de museïtzació ha inclòs elements com ceràmiques, calders, olles, gerres i recipients de tota mena, un dipòsit d'oli, una bota de vi, la llenyera, coberteria i vaixella, una balança, taules i cadires, etc. També s'hi poden veure alguns dels aliments que habitualment s'hi podien trobar, com ous, pa o cigrons, així com plantes aromàtiques, com llorer o romaní.

A més de la restauració d'aquests dos espais, situats a la planta primera, s'han adequat també les quadres, a la planta baixa. Aquest espai, antigament destinat als animals i als carros, ha estat condicionat amb palla a terra, corretges, collars, menjadores i dos plafons que expliquen com eren els viatges al segle XVIII.

La recuperació de la cuina i de la sala del foc de rotllo, el projecte de la qual és obra de l'arquitecte Carles Pubill, s'ha fet amb el màxim respecte als elements i els materials originals, i suposa pràcticament el final de la rehabilitació de la part històrica de la Casa Gran del Miracle, cosa que permetrà als visitants fer-se una idea molt completa de l'estructura i la història de l'antic edifici.

La penúltima actuació a la Casa Gran, finalitzada l'hivern del 2021, va ser la rehabilitació del pati interior, un espai d'estil renaixentista i una escala noble que constitueixen també una zona de gran interès patrimonial del conjunt arquitectònic. El projecte també va incloure la restauració de l'escultura de l'encantat del Miracle i es va complementar amb una actuació per fer accessible l'edifici a persones de mobilitat reduïda.

Anteriorment, en aquesta obra ja s'havia restaurat una part de la coberta de la Casa Gran, s'havien rehabilitat diversos espais de l'edifici per acollir la sala d'actes i sales d'exposicions, s'havia consolidat l'estructura del pati interior —que corria greu perill de caure— i s'havia condicionat també l'espai exterior (aparcaments, enjardinat, enllumenat i vials d'accés als diferents edificis del conjunt), entre altres actuacions.

La Casa Gran, un remarcable exemple del gòtic civil tardà, va ser bastida l'any 1532 com a alberg per acollir els pelegrins que arribaven al Santuari del Miracle. Ha registrat successives reformes que han donat com a resultat l'edifici actual. La construcció acull des del 2013 la seu de l'Ajuntament de Riner, un bar-restaurant i botiga de serveis, l'oficina de turisme, l'Espai Barroc (muntatge dedicat al patrimoni històrico-artístic barroc de la comarca), la Sala d'Exposicions Temporals i l'Espai Natura (destinat a mostrar la riquesa natural de tota la comarca, especialment la fauna i la flora).