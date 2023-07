La Diputació de Lleida projecta la millora de la carretera de Solsona a la Torregassa

La Diputació de Lleida està culminant la redacció del projecte d'ampliació i arranjament de la carretera c-149a, que va des de Solsona fins a la Torregassa. Es tracta d'una obra que permetria reduir la perillositat del vial i seria beneficiosa principalment pel veïnat de Pinell, Castellar de la Ribera i les masies d'Olius situades a la Torregassa, atès que en fan un ús diari, així com per la resta de la gent de la comarca.

Fa almenys una dècada que s'estudia la possibilitat d'intervenir en aquesta carretera per millorar la seguretat viària. L'alcalde de Pinell, Benjamí Puig, que ha sol·licitat que es tiri endavant l'obra de forma reiterada durant anys, lamenta que "el projecte ha quedat durant molt de temps en un calaix". Ara, però, veu l'oportunitat de donar sortida a aquesta reivindicació històrica amb el compromís que ha adoptat la Diputació de Lleida per enllestir el projecte.

De fet, el projecte executiu està redactat, de forma que els treballs se centren ara en l'actualització dels preus d'una obra inicialment pressupostada en 3 milions d'euros. En aquest sentit, Puig insta a la Diputació a treure el projecte a licitació al setembre per tal de poder aprofitar una partida d'1,5 milions d'euros per iniciar les obres que s'haurien de realitzar en dues fases, amb una altra partida pressupostària del 2024.

Les obres permetrien arranjar un tram de cinc quilòmetres de la carretera que puja des de Solsona fins a la Torregassa i que presenta una perillositat elevada per la presència de revolts tancats i la poca amplitud de la via. D'aquesta forma, el projecte preveu ampliar aquells trams on la via s'estreny més, així com reduir les corbes més tancades a fi de garantir una conducció més segura en una carretera on sovint conflueix el trànsit de turismes, bicicletes i camions.

Puig considera que l'actuació reportaria un gran benefici als veïns de la zona que cada dia es veuen obligats a fer ús de la carretera. Per aquest motiu, demana col·laboració per tirar endavant el projecte a la resta d'alcaldies dels termes per on circula un vial que transcorre principalment per Olius, Solsona i un tram de Castellar de la Ribera. La carretera no travessa el terme de Pinell, però els veïns l'han d'agafar si volen arribar al seu municipi des de Solsona.