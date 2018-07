El truc de WhatsApp per 'amagar' fotos compromeses

El truc de WhatsApp per 'amagar' fotos compromeses CC0

Una de les aplicacions més descarregades i utilitzades a tot el món és el WhatsApp ja que permet d'una forma senzilla mantenir converses amb amics, familiars i coneguts. I més enllà del diàleg, la plataforma es converteix en la millor manera per difondre fotos, acudits, imatges gracioses, arxius virals...

WhatsApp guardava, fins fa poc, tots els arxius rebuts a la galeria del smartphone: allí s'ajuntaven totes les imatges del terminal, tant les realitzades pel propi usuari com aquelles rebudes a través d'altres aplicacions.

La plataforma va afegir una opció per evitar que els arxius multimèdia rebuts en el WhatsApp es guardessin en la galeria de forma automàtica, que expliquem al final del text. No obstant això, l'aplicació de comunicació està treballant a fer un pas més amb la finalitat de poder ocultar les fotografies d'un grup o una conversa concret.

Alguns usuaris del programa beta de WhatsApp han revelat que aviat l'aplicació et deixarà triar exactament de quins grups no volem guardar sistemàticament els arxius multimèdia, tal com informa el portal msn.com.

És a dir, WhatsApp traurà una actualització que permetrà "amagar" aquells arxius, fotos o àudios que solen ser compromesos o inadequats amb la finalitat que no es barregin amb la resta d'arxius multimèdia.



Com es podrà activar aquesta opció?

Una vegada arribi l'actualització a Whatsapp a tothom, el procediment serà dirigir-se a la conversa o grup del que vulguem evitar les fotos i vídeos, seleccionar en el menú l'opció "Informació del grup" i fer clic dins de "Visibilitat d'arxius multimèdia" on haurem de seleccionar "No".



Ara com ara, si vols evitar la descàrrega automàtica d'arxius has de...

Per desactivar la descàrrega automàtica a Android cal entrar en menú de WhatsApp (els tres punts verticals que apareixen a dalt a la dreta). Entrem en Ajustos/Dades d'emmagatzematge i en l'apartat de 'Descàrrega automàtica' desactivem els tipus d'arxius que no ens interessen en 'Connectat a dades mòbils' i 'Connectat a Wi-Fi'.

En els mòbils equipats amb sistema operatiu iOS també es pot desactivar la descàrrega automàtica d'arxius.

El procediment és el següent: obrim el menú configuració de WhatsApp (la rosca situada en la part inferior dreta) i a continuació cliquem a 'Dades i emmagatzematge'. Aquí apareixen les opcions de descàrrega automàtica multimèdia. Obrim de forma individual cada element i ens apareixen tres opcions: 'Mai', 'Wi-Fi', i 'Wi-Fi i dades mòbils'. La descàrrega autómatica queda deshabilitada quan cliques a 'Mai'.